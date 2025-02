Extra lange wachtrijen op luchthavens Brussel

Op de luchthavens van Brussel wordt vrijdag extra drukte verwacht. De oorzaak daarvan ligt bij grootschalige landelijke stakingen die het vliegverkeer volledig platlegden. Reizigers worden aangeraden op tijd naar de luchthaven te komen.

Donderdag waren alle Belgische luchthavens gesloten als gevolg van landelijke stakingen. Het meerendeel van de passagiers is overgeboekt naar een dag later waardoor men vrijdag topdrukte verwacht. Brussel Zaventem adviseert reizigers dan ook ‘op tijd naar de luchthaven te komen en de online tool of app te raadplegen om na te gaan om hoe laat je best naar de luchthaven komt’.

De Belgische demonstranten gingen donderdag de straat op om zich uit te spreken tegen de kabinetsplannen van de nieuwe regering die begin deze maand werd beëdigd. Daarin staan onder andere verschillende bezuinigingen gepland voor het openbaar vervoer en de gezondheidszorg. Volgens de manifestanten raken deze plannen vooral de burger met de kleine portemonnee.

Onder de grote groep demonstranten bevond zich eveneens luchthavenpersoneel. Ook de luchtverkeersleiders van Skeyes waren aanwezig. Opvallend genoeg afwezig was het spoorwegpersoneel. Zij bleven hun werk doen maar verzorgden tevens het vervoer van demonstranten naar Brussel. Als gevolg waren donderdag alle Belgische luchthavens gesloten en konden er geen vluchten opstijgen of landen.

Uitgeweken

Verschillende luchtvaartmaatschappijen weken donderdag uit als gevolg van de gesloten vliegvelden bij Brussel. Daarbij bleek ook Maastricht Aachen Airport een alternatief voor airlines, waaronder Wizz Air. De Hongaarse budget airline verplaatste negen vluchten donderdag van Brussel Charleroi naar het Nederlandse vliegveld.