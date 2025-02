Getroffen KLM-toestel had koningin aan boord

De Boeing 787 van KLM die afgelopen zondag een onconventionele landing maakte in San José, Costa Rica, had een wel heel bijzondere gast aan boord. Zij merkte echter niks van het incident.

Het gaat om de Belgische koningin Mathilde. Voor haar rol als erevoorzitter van Unicef België vloog de royal met KLM naar Costa Rica. Het is onbekend waarom de Belgische koningin gebruik maakte van een lijnvlucht. De Belgische koninklijke familie beschikt namelijk over een privé-toestel in de vorm van een Dassault Falcon 7X.

Het voorval vond plaats op KLM vlucht KL759, registratie PH-BHD. Het toestel vertrok zondagmiddag uit Amsterdam voor een vlucht van een kleine elf uur naar Costa Rica. Onderweg barstte één van de cockpitruiten, wat het zicht van de gezagvoerder aanzienlijk belemmerde. Vermoedelijk gebeurde dit tegen het einde van de vlucht. De Dreamliner landde vervolgens met voorrang en arriveerde veilig op de luchthaven van San José.

Op een foto die na de landing is gemaakt is de ruit volledig gebarsten te zien. De 787 van KLM staat nog altijd in Costa Rica. Het is nog niet duidelijk wanneer de terugvlucht naar Nederland plaatsvindt. Daarvoor moet het raam eerst worden gerepareerd.

A KLM Royal Dutch Airlines Boeing 787-9 Dreamliner plane (PH-BHD) with a cracked LH side windshield arrived at San José Juan Santamaria Intl. Airport (SJO) with priority landing on Runway 07 after a 10:43 hours flight, on Sunday (09 February) afternoon.



The 2016 built B787… pic.twitter.com/dSbUDGgmW5— FL360aero (@fl360aero) February 10, 2025

Niks gemerkt

Reizigers aan boord van het KLM-toestel hebben niks gemerkt van de situatie in de cockpit, zo ook de koningin. De Belgische adellijke expert Wim Dehandschutter, die eveneens aan boord zat, was na de landing verbaasd over de beelden van het vliegtuig die op sociale media de ronde deden. ‘Ik was enigszins verbaasd toen ik in de lokale media en op X berichten zag over een noodlanding’, vertelde Dehandschutter bij het Belgische medium HLN.