Koning over F-35: ‘Het is heel indrukwekkend’

Donderdagochtend landde het regeringstoestel PH-GOV op de luchtmachtbasis van Ämari, Estland. Aan boord zat Koning Willem-Alexander. Hij kwam een bezoek brengen aan de Nederlandse NAVO-troepen.

Sinds 1 december 2024 staan vier Nederlandse F-35 gevechtsvliegtuigen en tussen de negentig en honderdvijftig militairen gestationeerd aan de oostgrens van het NAVO-verdragsgebied. De militairen van de Koninklijke Luchtmacht maken deel uit van de NAVO Enhanced Air Policing-missie in Estland.

De Koning benadrukt waarom het Baltische land dermate belangrijk is voor de NAVO: ‘De mensen in dit land begrijpen wat de boze buurman (doelend op Rusland red.) kan. Ze zijn lang onderdeel geweest van de Sovjet-Unie en zijn nu vrij. Als NAVO-bondgenoot voelt Estland zich door ons beschermd.’

Sinds de start van de missie onderschepten de Nederlandse F-35’s al achttien keer Russische jachtvliegtuigen. De koning kreeg onder meer het doel en belang van de Nederlandse inzet te horen. Want, zo vertelt detachementscommandant ‘Swinger’ tegenover NRC (vanwege de veiligheid gebruikt hij alleen zijn call sign), ‘We willen de Russen laten zien dat we er zijn’.

Rondleiding

De Koning loopt rond in zijn olijfgroene pak en draagt een badge met daarop roepnaam “Tiger One”. Hij krijgt een rondleiding en is duidelijk onder de indruk. Hij mag plaatsnemen in één van de F-35-toestellen en vervolgens een bijzonder tafereel aanschouwen; de vliegers demonstreren namelijk een zogenaamde scramble. Daarbij loeit het alarm, rennen de piloten naar de machines voor een laatste veiligheid-check en stijgen ze op.

‘Het is heel indrukwekkend om te zien wat de F-35 allemaal kan,’ zegt de Koning even later. Toch draagt Willem-Alexander ook een belangrijke boodschap uit. ‘We moeten eraan wennen dat we ook in Nederland moeten oefenen om de gereedheid die we hier laten zien ook behouden.’ Het is een verwijzing naar uitbreidingsplannen van het ministerie van Defensie en de vele honderden bezwaarschriften die daartegen zijn ingediend, onder meer in Groningen.