Schiphol ziet groei in 2024, maar uitdagingen blijven

Schiphol presenteerde vrijdagochtend de jaarcijfers van het voorgaande jaar. In 2024 valt op vrijwel alle vlakken groei te zien maar het niveau van vóór de coronaperiode is nog niet bereikt. Bovendien staan er grote uitdagingen te wachten.

Het aantal passagiers is voor het vierde jaar op rij wederom gestegen. In 2024 vertrokken een kleine 67 miljoen passagiers vanaf Schiphol. Het toevoegen van Eindhoven (6,8 miljoen) en Rotterdam The Hague (2,3 miljoen) zorgt voor een totaal aantal passagiers van 75,9 miljoen in 2024. Alhoewel Schiphol te maken heeft met groei, blijft het aantal passagiers nog altijd lager dan in 2019. Toen vertrokken bijna 72 miljoen reizigers vanaf Schiphol.

Al die miljoenen passagiers vertrokken eveneens met een groeiend aantal vliegtuigen. In 2024 stegen ruim 473 duizend toestellen op vanaf Schiphol. Hier geldt eveneens een stijgende lijn sinds 2021 maar nog altijd onder het aantal van 2019 (496 duizend). De Schiphol Group verwacht dat het aantal toeneemt in 2025 maar benoemt eveneens de beperkende plannen vanuit de overheid.

Ondanks een waarschijnlijk maximaal aantal vluchten, groeit het aantal passagiers naar verwachting wél. Dit komt door de inzet van grotere vliegtuigen. KLM’s Airbus A321neo’s hebben bijvoorbeeld veel méér stoelen dan de oudere Boeing 737’s.

Hoog in de ranglijsten

Schiphol staat hoog in verschillende lijstjes waarbij er wordt vergeleken met andere vliegvelden. De Nederlandse luchthaven kende bijvoorbeeld 301 directe bestemmingen, waarvan 124 intercontinentaal. Daarmee is Schiphol het tweede vliegveld van Europa en het vijfde van de wereld. Qua Europese bestemmingen voert Amsterdam de ranglijst aan.

Al met al kent Schiphol een positief netto resultaat van 291 miljoen euro, een toename van 180 miljoen ten opzichte van 2023. Echter, na doorrekening van verschillende posten, inclusief investeringen van ruim een miljard euro, blijft het vliegveld steken op een negatieve kasstroom van 405 miljoen euro. Met de investeringen wil Schiphol onder andere het grootschalig achterstallig onderhoud aanpakken.

Ook BARIN, een koepelorganisatie die luchtvaartmaatschappijen in Nederland representeert, is positief over de cijfers van Schiphol. ‘BARIN is tevreden met de kwaliteitsverbetering die Schiphol voor onze leden [airlines, red.] en hun passagiers heeft ingezet. Punctualiteit en de korte wachttijden zijn mooie verbeteringen.’ Wel is de organisatie kritisch over de miljardeninvesteringen van Schiphol. ‘De cijfers geven tevens aan dat de komende miljardeninvesteringen tegen het licht moeten worden gehouden. Is elke euro nog strikt noodzakelijk? Een 41 procent stijging van de havengelden in één jaar is immers exorbitant.’