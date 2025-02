Engelse TUI 787 was niet welkom op luchthaven

De Air Accidents Investigation Branch (AAIB) heeft deze week een rapport gepubliceerd over een Engelse TUI 787 die met een brandstoftekort kampte.

Het toestel, registratie G-TUIB, vertrok in februari 2023 voor een vlucht vanuit het Mexicaanse Cancun in de richting van Manchester (Engeland). In de voorbereiding besloten de piloten vijftien minuten aan extra brandstof mee te nemen, terwijl ruimte was voor meer, valt te lezen in het rapport van de AAIB, dat ingezien is door Simple Flying.

Slecht weer in Engeland

Toen de 787 de Atlantische oversteek achter de rug had, maakte het toestel zich op voor de landing op de luchthaven van Manchester. Echter, op dat moment waaide het hard. De machine kwam daardoor in de buurt van de bestemming in een holding pattern te vliegen. De 787 kon maar tien minuten wachten waarna besloten werd een ongeplande landing te maken op East Midlands Airport. Wegens de grootte van het vliegtuig kon het daar echter niet landen.

Dreigend brandstoftekort

De piloten namen contact op met de luchtverkeersleiding van Birmingham om daarnaar uit te wijken. Daarvoor kregen zij goedkeuring. De AAIB schrijft dat op dat moment met een minimale hoeveelheid brandstof richting de andere Engelse stad gevlogen werd. Tijdens die nadering ontvingen de vliegers een waarschuwing voor een windshear waarna een go around gemaakt werd. Daarna stevende de Dreamliner af op een brandstoftekort.

Reden voor de vliegers een noodtoestand af te kondigen. Doordat er nog een Airbus A321neo van Wizzair voor de 787 vloog, moest de machine ook nog eens vanaf een verdere afstand oplijnen. Dat de dienstdoende luchtverkeersleider verzuimde om de Dreamliner voorrang te geven, zou zijn veroorzaakt door een te hoge werkdruk op dat moment. Uiteindelijk liep het goed af. Naar aanleiding van het incident werden de luchtverkeersleiders van Birmingham op de hoogte gebracht en bijgeschoold.