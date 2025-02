‘Onverklaarbaar’ verschil tussen Schiphol en andere luchthavens

Luchtvaartmaatschappijen kloppen aan bij consumentenwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) wegens de forse verhoging van de havengelden van Schiphol.

Vrijdag gingen KLM, Transavia, TUI, Martinair, Delta, DHL, easyJet, Ryanair, de IATA, ACN Air Cargo Nederland en luchtvaartkoepel BARIN, naar de hoorzitting. Zij kunnen zich niet vinden in het feit dat Schiphol de tarieven voor maatschappijen koment jaar met 41 procent verhoogt om onder andere de coronaverliezen weg te werken en achterstallig onderhoud uit te voeren. Ook zijn er zorgen dat Schiphol onvoldoende beheersing heeft over de kosten. BARIN is van mening dat de ACM moet ingrijpen, omdat de havengelden nu ‘exorbitant’ worden.

Barin ziet zich gesteund door KPMG, dat in 2024, in opdracht van het ministerie, onderzoek deed naar de kwestie en concludeerde dat het ‘wettelijk kader in zijn huidige vorm relatief veel risico’s bij de airlines plaatst, vergeleken met internationaal vergelijkbare luchthavens’.

Coronaverliezen

Schiphol verhoogde in 2021 al de havengelden met cumulatief 37 procent als gevolg van de coronaverliezen. Nu komt daar weer een forse verhoging bovenop. Hierdoor betalen luchtvaartmaatschappijen de rekening, terwijl zij zelf ook te maken hebben gehad met zware tijden gedurende de coronacrisis. ‘BARIN wil tevens naar voren brengen dat het anno 2025 nog steeds verrekenen van coronaverliezen ongehoord en uniek is’, schrijft Marnix Fruitema, voorzitter van BARIN. Tevens ziet de voorman een aanzienlijk verschil met andere Europese (concurrerende) luchthavens. ‘Hoe is het anders te verklaren dat dat vergelijkbare luchthavens zoals onder andere Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle een single digit verhoging doorvoeren komend jaar van 4 en 4,5 procent, en Schiphol 47,5 procent…?!’

Onderhoud

Schiphol zegt dat het verhoging ook in het leven geroepen wordt wegens het achterstallige onderhoud. Zo is de A-pier een groot zorgenkindje en is renovatie in de terminals nodig. ‘Hebben we in het verleden betaald voor non kwaliteit en moet dat dan niet verrekend worden met de komende havengelden?’, vraagt Fruitema zich af.