737-piloten vlak na take-off op onderzoek uit

Een Boeing 737-800 van United Airlines moest woensdag noodgedwongen terugkeren nadat brand in de cockpit was uitgebroken.

De machine, registratie N17244, steeg 9:35 uur lokale tijd met vluchtnummer UA1879 op vanaf baan 09C op Chicago O’Hare International Airport (Verenigde Staten) voor een vlucht naar het Mexicaanse San Jose del Cabo. De 737 klom naar een hoogte van iets meer dan 27.000 voet (omgerekend iets meer dan 8.000 meter) toen de piloten de klim afbraken. Dat kwam doordat de vliegers melding hadden gemaakt van brand in de cockpit.

Na vertrek werd een brandgeur in de cockpit waargenomen © Flightradar24.com

Brandgeur in cockpit

Ten westen van Chicago maakte het toestel een draai richting het startpunt. Langzaamaan daalde de machine. In de tussentijd ging de bemanning op zoek naar de oorzaak van de brand. Dat herleidde naar de voorruit van de gezagvoerder. Het had er alle schijn van dat er iets was doorgebrand. Terwijl het onderzoek plaatsvond vloog het toestel ten westen van Chicago in een holding pattern. Vliegtuigen komen bij een technisch mankement in de wachtstand terecht zodat enerzijds piloten het probleem verder kunnen identificeren, terwijl aan anderzijds brandstof verbrand kan worden zodat met een gewenst gewicht veilig geland kan worden.

Visuele controle bij terugkeer

Voordat de 737 terugkeerde, vroegen de vliegers of er bij de landing een visuele controle kon plaatsvinden. Zij hintten op een mogelijke brand die vanaf buitenaf te zien zou kunnen zijn. Na de landing constateerde de brandweer die niet. Het vliegtuig taxiede vervolgens veilig naar het platform. De FAA zal een onderzoek instellen’, verklaart de Federal Aviation Administration (FAA) bij AV Herald. Een dag later maakte de 737 alweer haar rentree.