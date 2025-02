Black Hawk-crew hoorde belangrijke instructie niet

De NTSB liet vrijdag weten dat de piloten van de Black Hawk-helikopter die betrokken waren bij de botsing in Washington berichten van de luchtverkeersleiding mogelijk niet hoorden.

Jennifer Homendy, voorzitter van de NTSB, zei dat opnames uit de cockpit van de helikopter suggereerden dat een onvolledige radiotransmissie voor verwarring bij de vliegers had gezorgd. Het bericht kwam niet over omdat de microfoon van een van de piloten gelijktijdig aan stond. De woorden ‘pass behind the’, die aanduiden dat ze achter de CRJ langs moesten vliegen, vielen daardoor weg. De instructie werd ongeveer zeventien seconden voor de crash gegeven.

Homendy gaf verder aan dat de hoogte mogelijk verkeerd werd weergegeven op systemen in de Black Hawk. Op de opnames was te horen dat een piloot enkele minuten voor de crash aangaf op 300 voet te vliegen. De instructeur merkte vervolgens op dat ze op 400 voet vlogen. Al met al was dit boven het toegestane limiet van 200 voet. Het onderzoek naar de crash is nog altijd in volle gang. De NTSB verwacht dat het nog zeker een jaar gaat duren voordat het eindrapport wordt gepubliceerd.

Wrakstukken

Vorig weekend meldde de NTSB dat de meest belangrijke wrakstukken uit de Potomac-rivier zijn gehaald. Het gaat vooral om de grootste wrakstukken van zowel de CRJ700 als de Black Hawk-helikopter. De onderdelen zijn verplaatst naar een beveiligde luchthavenfaciliteit voor verder onderzoek en documentatie. ‘Onderzoekers zullen onder andere markeringen en plekken bestuderen die inzicht kunnen geven in de hoek van de botsing. Andere teams hebben ook het Traffic Collision Avoidance System (TCAS) van de CRJ teruggevonden en extra avionica uit de Black Hawk gehaald’, aldus de NTSB. Ondertussen wordt de rivierbodem nog steeds afgezocht om kleinere wrakstukken te identificeren en te bergen.