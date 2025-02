Geen warm welkom voor CRJ-550 | Foto’s

Een CRJ-550 van United Express kwam afgelopen woensdagochtend na de landing op St. Louis (Verenigde Staten) naast de baan terecht.

Het toestel, registratie N549GJ, maakte zich op voor vlucht UA4427 vanuit Washington Dulles International Airport. De machine steeg 9:35 uur lokale tijd, circa drie kwartier later dan de aanvankelijke vertrektijd, op in de richting van St. Louis, een stad in de staat Missouri. Na een vlucht van bijna twee uur en vijftien minuten bereidden de piloten zich voor op de landing.

GoJet Airlines has confirmed the safe handling of passengers post-incident as the carrier operated United Express CRJ550 (N549GJ) did a runway excursion during landing in snowy conditions.



At St. Louis Lambert International Airport (STL), the GoJet Airlines, which had just… pic.twitter.com/rwiaWiyTG9 — FL360aero (@fl360aero) February 13, 2025

Slechte weersomstandigheden

St. Louis wordt deze weken geteisterd door winters weer met sneeuw en temperaturen diep onder het vriespunt. De CRJ-550 kreeg na de landing te maken met de bijkomstige gladheid. AirLive.net maakt melding van een runway excursion, waarbij een machine naast de baan belandt. Veelal zijn slechte weersomstandigheden, zoals ijs en regen, hiervoor de boosdoeners. Zo kwam eerder dit jaar een Airbus A320neo van easyJet door ijs naast de taxibaan terecht, terwijl regen een jaar eerder de oorzaak ervan was dat een Embraer E190 van het Braziliaanse Azul Airlines dit overkwam.

CRJ-550 in het ijzige gras

Na de landing reed de CRJ-550 via de taxibaan naar het platform. Echter, uit afbeeldingen die op de sociale media verschenen, is te zien dat het toestel naast de baan belandde. Het gras lag bedekt met ijs. Op de foto’s wordt geen directe schade waargenomen. Evenmin is bekend of het incident gewonden heeft veroorzaakt. Wel moet de CRJ-550 haar operaties staken, de machine staat vooralsnog aan de grond op de luchthaven van St. Louis.