Ryanair uit opnieuw kritiek op Duitse verkeersleiding

Ryanair heeft nogmaals duidelijk aangegeven het niet eens te zijn met het nachtvluchtverbod en de luchtverkeersleiding op Berlijn Brandenburg Airport.

De Ierse low-costmaatschappij voelt zich oneerlijk behandeld. Aanleiding hiervoor is een voorval op de Berlijnse luchthaven afgelopen donderdag. Vlucht FR177 mocht ‘s avonds niet vertrekken naar Londen Stansted. Volgens Ryanair kwam dit ‘door vertragingen bij de verkeersleiding, die werden veroorzaakt door lange wachttijden voor het de-icen van vliegtuigen.’ De airline stelt dat het vliegtuig 45 minuten voor het ingaan van de nachtsluiting klaar was om te vertrekken. Toch zou de verkeersleiding geen toestemming hebben gegeven voor het de-icen van de Boeing 737.

Ryanair gaf aan dat tevens de aanvraag om op te starten werd afgewezen. Ondertussen vertrokken wel vliegtuigen van andere maatschappijen naar de de-icing-locatie om vervolgens op te stijgen. Een Condor-vlucht vertrok 26 minuten na de ingang van de nachtsluiting, terwijl vlucht FR177 werd tegengehouden.

Reactie DFS

DFS, het Duitse bedrijf dat verantwoordelijk is voor de luchtverkeersleiding, reageerde op de opmerkingen van Ryanair. ‘De voortdurende kritiek op de Berlijnse verkeersleiding tonen opnieuw aan dat Ryanair nog steeds niet weet wat de operationele procedures op de luchthaven zijn, niet in het minst rond de nachtvluchtvoorschriften’, aldus een woordvoerder van de organisatie.

Volgens de luchthaven viel er ‘s avonds meer sneeuw dan oorspronkelijk verwacht. Ook was de sneeuw ‘uitzonderlijk zwaar’, waardoor het de-icing proces per vliegtuig langer duurde. Verder zou het veel tijd hebben gekost om de banen vrij te houden van sneeuw. ‘Onze DFS-collega’s in de verkeerstoren hebben uitstekend werk geleverd ondanks de uitdagende weersomstandigheden. Dat Ryanair hen onterecht aanvalt, is een belediging voor hun inzet en professionaliteit’, vult de woordvoerder aan.

Seconden te laat

De nachtsluiting in Berlijn zorgde al eerder voor opmerkelijke situaties. In januari was een Ryanair-vlucht negentig seconden te laat en moest daardoor uitwijken naar Hannover. In juli was een A320 van Eurowings slechts tien seconden verwijderd van de landing op Berlijn Brandenburg toen de sluiting inging. De piloten moesten op ongeveer 84 meter van de landingsbaan een doorstart maken. De vlucht week eveneens uit naar Hannover.

