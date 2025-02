F-35 ‘ontmoet’ rivaal voor het eerst

Voor het eerst stonden een Amerikaanse F-35 en een Russische Su-57 gelijktijdig op dezelfde vliegbasis. Het opmerkelijke moment vond plaats in India.

De toestellen waren sinds maandag samen te zien tijdens de Aero India-show op de Yelahanka Air Force Station in Bengaluru. Onderdeel van het evenement zijn een defensiebeurs en een openbare vliegshow. De beurs, vergelijkbaar met Salon du Bourget of de Farnborough Air Show, is bedoeld om het Indiase ministerie van Defensie kennis te laten maken met binnenlandse en buitenlandse defensieproducten, zoals de F-35 en de Su-57.

Het Indiase ministerie van Defensie beschreef het moment dat de twee vliegtuigen een platform deelden als ‘historisch’. Tijdens een bezoek van de Indiase premier aan de VS liet Donald Trump weten officieel de F-35 aan te bieden aan India. Enkele dagen eerder zette Rusland dezelfde stap met haar Su-57 Felon. Op de vliegshow kregen beide landen de kans om de vaardigheden van hun producten te demonstreren.

Lokale productie

Rusland heeft zelfs aangeboden om de Su-57 in India te produceren. Moskou probeert hiermee de defensiesamenwerking met New Delhi te versterken. Rusland is al decennialang de belangrijkste wapenleverancier van ‘s werelds grootste wapenimporteur India. Ook Russische gevechtsvliegtuigen maken deel uit van het Indiase militaire inventaris. De exportcapaciteit van Moskou is de afgelopen jaren echter beperkt door de oorlog in Oekraïne, waardoor India steeds vaker naar het Westen kijkt voor defensieaankopen.