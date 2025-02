Historische bommenwerper vliegt in brand

Een Douglas A-20 Havoc-bommenwerper nam zondag deel aan de WBCA Air Show in Texas. Het toestel moest een noodlanding maken.

De A-20, registratie N747HS, zou tijdens een demonstratie te maken hebben gekregen met motorproblemen. Op een video van een omstander is te zien dat de rechter propeller niet meer draait. Het toestel maakte vervolgens een noodlanding op een veld in de buurt van Laredo International Airport en vloog in brand. De piloot, tevens de enige inzittende, liep ernstige hoofdwonden op en werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in San Antonio gebracht.

Het evenement werd na de crash tijdelijk stilgelegd. Ongeveer anderhalf uur later, toen de situatie onder controle was, werd de show hervat. Autoriteiten hebben getuigen opgeroepen video’s van het incident te delen voor het onderzoek. De precieze oorzaak van het incident is nog niet bekend.

A-20 Havoc

De A-20 Havoc is een door Douglas ontworpen en gebouwde bommenwerper. Het toestel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog geintroduceerd en diende behalve als bommenwerper ook als aanvals- en verkenningsvliegtuig. Het type werd door verschillende geallieerde luchtmachten gebruikt, waaronder de Amerikaanse luchtmacht, de Sovjet-luchtmacht en de Royal Air Force. In totaal werden 7.478 vliegtuigen gebouwd. Ook Nederland had na de oorlog enkele exemplaren in dienst.

Botsing

De laatste keer dat een historische bommenwerper crashte was in 2022, eveneens in de VS. Een Boeing B-17 en een Bell P-63 kwamen toen met elkaar in botsing tijdens de ‘Wings over Dallas’ vliegshow. In totaal kwamen zes personen bij de crash om het leven. Volgens de NTSB hadden de organisatoren van de vliegshow geen duidelijke afspraken gemaakt over de separatie van de vliegtuigen. Ze vertrouwden tijdens de demonstraties enkel op de instructies van de vliegshowcoördinator en op het zicht van de piloten om botsingen te voorkomen.