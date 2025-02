Honderden Russen vast in Polen na voorzorgslanding

Een Airbus A321 met ruim 230 Russische vakantiegangers aan boord moest zaterdagavond uitwijken naar Polen door slechte weersomstandigheden.

De A321 van AlMasria Universal Airways, registratie SU-TCM, was op weg van Sharm el-Sheikh airport, naar de luchthaven van Kaliningrad, in Rusland. De vlucht verliep normaal, tot de nadering van de Russische luchthaven. Wegens hevige sneeuwval kon het toestel niet landen en moest het uitwijken. De crew verzocht Polen vervolgens om een voorzorgslanding in het land te maken, wat werd toegestaan. Op vluchtdata is te zien dat het vliegtuig eerst koers zette richting Warschau, maar doorvloog naar Poznan airport.

Rond middernacht, na aankomst op de luchthaven van Poznan, werden de Russen op zichzelf aangewezen. De passagiers mochten het vliegtuig niet verlaten en konden geen gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Ook kregen zij tien uur lang niets te eten of te drinken. De situatie leidde kort tot diplomatieke spanningen. Onder de passagiers waren namelijk ook kinderen en zwangere vrouwen. Zondag vertrok de Airbus rond kwart voor twaalf uit Polen richting Kaliningrad.

Spanningen

Het incident in Poznan staat niet op zichzelf. Sinds de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties hebben Russische reizigers vaker te maken met beperkingen en ongemakken. Hoewel de oorzaak van het incident niet een direct gevolg is van de sancties, kunnen deze op de luchthaven van Poznan wel een rol hebben gespeeld. Eerder strandden honderden Russen op de luchthaven van Antalya door een tekort aan vliegtuigonderdelen. De combinatie van geopolitieke spanningen, sancties en operationele beperkingen maakt het steeds lastiger voor Russische maatschappijen, of airlines die naar Russische bestemmingen vliegen, om soepel te opereren.