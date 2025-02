Problemen in Toronto door sneeuw

Op de twee luchthavens van Toronto werden het afgelopen weekend honderden vluchten geannuleerd. De sneeuwval in de stad brak een record.

Zondag kregen Toronto Pearson International Airport en Toronto City Airport te maken met een grote sneeuwstorm. In een dag tijd viel er twintig tot dertig centimeter sneeuw op de luchthavens. Een woordvoerder van het internationale vliegveld gaf aan dat er ‘meer dan 160 voertuigen waren ingezet’ om de sneeuw te bestrijden. Ook werden drie vaste en drie mobiele smelters geactiveerd. Als gevolg van het weer raakten meer dan vierhonderd vertrekkende vluchten vertraagd. Maar liefst 250 vluchten werden geannuleerd. Volgens de luchthaven kon het grootste deel van de vluchten doorgang vinden, met of zonder vertraging.

De ‘stadsluchthaven’ van Toronto had meer last van de storm. Veertig van de in totaal vijftig geplande vluchten werden geannuleerd. Een van de redenen is dat het vliegveld één start- en landingsbaan heeft. Met een lengte van slechts 1,2 kilometer is de baan erg kort, waardoor er soms weinig ruimte is voor missers. In situaties met harde wind en in dit geval verminderde frictie door sneeuw, heeft de luchthaven geen andere optie dan vluchten te annuleren.

Verstoringen

Hoewel sneeuwval in Canada vaker voorkomt zorgde het dit keer voor veel verstoringen en brak het zelfs een record. In het algemeen blijft sneeuw een verstorende factor voor luchthavens. Begin dit jaar, op 5 januari, werden vanwege sneeuwbuien op verschillende vliegvelden van Berlijn tot aan London vluchten geannuleerd. Op Schiphol werden over de hele dag uiteindelijk ruim zeventig vluchten geschrapt. Deze hadden veelal eindbestemmingen binnen Europa. In Duitsland werden honderden vluchten geannuleerd, terwijl in Engeland ‘s ochtends op verschillende luchthavens landingsbanen werden gesloten.