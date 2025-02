Turkije helpt met heropbouw luchthaven

Sinds 2011 vonden van en naar Syrië vrijwel geen vluchten plaats. Nu de luchthaven van Damascus weer open is, helpt Turkije bij de opstartfase.

Turkije heeft een 25-koppig team naar Syrië gestuurd om te helpen bij de renovatie van Damascus Airport. Het team zal onder andere helpen met het installeren van beveiligings- en navigatiesystemen. Abdulkadir Uralolu, Turkse minister van Verkeer en Infrastructuur, gaf aan dat er 113 voertuigen en verschillende apparaten en systemen met zes vrachtwagens in Syrië zijn gearriveerd. ‘Ons team, dat de apparatuur installeert, zal ook het trainingsproces voor het toekomstige personeel van Damascus Airport voltooien’, aldus de minister.

Op video’s is te zien hoe de Turkse hulptroepen in het land arriveren. Voorlopig zorgen de Turken ook voor brandweersfaciliteiten op de luchthaven. Om die reden brachten ze zelf twee crashtenders mee. Verder worden momenteel verschillende beveiligingssystemen in de bestaande terminal geïnstalleerd. Het is nog niet duidelijk wanneer het werk moet worden afgerond. Ondertussen vinden er al vluchten van en naar de luchthaven. De nadering wordt daarbij op zicht uitgevoerd.

Val van het Assad-regime

In december gaf de burgerluchtvaart in Syrië zijn eerste teken van leven na de val van het regime van Bashar Al-Assad. De luchthaven van Damascus werd direct heropend, gevolgd door de eerste vlucht naar Aleppo, in het noorden van het land. Sinds 7 januari vliegt Qatar Airways ook weer van en naar Syrië. Ruim twee weken later voerde Turkish Airlines haar eerste vlucht naar het land uit. Vlucht TK846 werd uitgevoerd met een Boeing 777-300ER en zat zo goed als vol. De maatschappij heeft drie wekelijkse vluchten tussen Istanbul en Damascus gepland staan. Deze vinden plaats met een Airbus A330-200. Volgens het boekingssysteem waren in januari alle vluchten tot tenminste maart volgeboekt.