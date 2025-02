Westjet ziet vraag naar vluchten dalen

Canadezen reizen, sinds de inauguratie van Donald Trump, steeds minder naar de Verenigde Staten. Westjet spreekt van een forse daling van passagiers.

De Canadese luchtvaartmaatschappij, die tot een jaar geleden ook naar Schiphol vloog, denkt dat toenemende spanningen tussen Canada en de Verenigde Staten reden zijn voor de daling van passagiers. De spanningen zijn ontstaan nadat Donald Trump forse tariefverhogingen aankondigde voor onder andere Canada.

Alexis von Hoensbroech, CEO van Westjet, verklaarde dat de verkoop van vliegtickets naar de VS sinds de aangekondigde tariefverhogingen met bijna 25 procent is gedaald. De topman stelde verder dat de daling niet geheel onverwachts kwam.

Wisselkoers

Verder heeft ook de huidige wisselskoers van de Canadese en Amerikaanse dollar een grote invloed op het aantal reizen tussen Canada en de VS. Het is namelijk de afgelopen tijd veel duurder geworden voor Canadezen om naar het buurland te reizen. Naar verwachting blijven de prijzen voorlopig nog doorstijgen. Hoensbroech vulde aan dat hij erg teleurgesteld is over hoe de zaken momenteel gaan. ‘Ik denk dat een handelsoorlog het allerlaatste is wat dit land, dit continent, deze wereld nodig heeft. Maar we zullen ons altijd aanpassen aan wat er gebeurt en het vanaf daar overnemen’, aldus de CEO.