Air Canada treft voorzorgsmaatregelen

Canada wordt geconfronteerd met een forse verhoging van de handelstarieven met de Verenigde Staten. Dit heeft ook invloed op de planning van Air Canada.

De tariefverhoging is nog niet van kracht. Canada slaagde er op het laatste moment in om president Trump te overtuigen het plan uit te stellen. Toch wordt er bij de Canadese luchtvaartmaatschappij al rekening gehouden met het nadelige scenario. Mochten de tarieven omhoog gaan, overweegt de airline veel minder naar de VS te gaan vliegen. Vanaf maart is al een deel van de capaciteit naar bepaalde vakantiebestemmingen in het buurland verminderd.

Air Canada ziet nog geen daling van de vraag naar vluchten naar de VS, maar houdt daar toch wel rekening mee. ‘We hebben de mogelijkheid om onze focus te veranderen naar andere populaire bestemmingen’, stelt Mark Galardo, Executive Vice President Network Planning bij Air Canada, als oplossing. Zijn afdeling ziet bijvoorbeeld toenemende belangstelling voor Canadese vakantiebestemmingen.

Westjet

Hoewel Air Canada nog geen daling van de vraag naar tickets ziet, is dat bij Westjet anders. Alexis von Hoensbroech, CEO van Westjet, verklaarde onlangs juist dat de verkoop van vliegtickets naar de VS sinds de aangekondigde tariefverhogingen met bijna 25 procent is gedaald. Verschillende reisbureaus hebben ook aangegeven dat het aantal Canadezen dat naar het buurland reist afneemt.