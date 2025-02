Domper voor Trump rond Air Force One

Het Air Force One-programma kan mogelijk pas in 2029 of nog later voltooid worden, aldus een hoge regeringsfunctionaris. De vertragingen worden toegeschreven aan problemen in de toeleveringsketen en veranderende eisen.

Een tegenvaller voor Trump: in plaats van eerder wordt de nieuwe Air Force One nóg later opgeleverd. Dat meldt Reuters op basis van verklaringen van een hooggeplaatste ambtenaar. Boeing ondervindt moeilijkheden bij het verkrijgen van onderdelen, aangezien sommige fabrikanten inmiddels failliet zijn gegaan. Daarnaast zijn bepaalde eisen voor het toestel aangepast om in te spelen op veranderende dreigingen, voegde de functionaris toe.

De eerste levering stond oorspronkelijk gepland voor december 2024, maar Boeing had de verwachte oplevering inmiddels uitgesteld tot ten minste 2027 of 2028. Dit zou pas tegen het einde van een mogelijke tweede aaneengesloten ambtstermijn van Donald Trump zijn. Nu wordt niet uitgesloten dat dit 2029 of zelfs later wordt. Voor verdere vragen over de planning van het programma, bekend als de VC-25B, verwees de vliegtuigbouwer door naar de Amerikaanse luchtmacht, die op dit moment niet beschikbaar was voor commentaar.

Druk vanuit Trump

Gezien de leeftijd van de president is het dus hoogst onwaarschijnlijk dat hij het toestel nog zal gebruiken. Trump is echter al jaren druk bezig met zijn eigen plannen voor de nieuwe Air Force One. Op de dag van zijn inauguratie als de 47e president van de Verenigde Staten kreeg hij tijdens het Commander in Chief Ball dan ook een taart met daarop een miniatuur van Air Force One. De druk op Boeing is dus groot.

‘Het is duidelijk dat de president het vliegtuig eerder wil hebben, en we onderzoeken wat we kunnen doen om dat te realiseren’, zei Boeing-CEO Kelly Ortberg in januari tegen Reuters. Trumps hernieuwde betrokkenheid bij het project kan volgens analisten echter verdere complicaties voor Boeing betekenen. Ortberg verklaarde onlangs dat het bedrijf samenwerkt met Trumps bondgenoot Elon Musk om de modernisering van het toestel te versnellen.