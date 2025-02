Grote crash Delta loopt met sisser af | Video

Een vliegtuig van Delta Air Lines sloeg gisteren over de kop tijdens een mislukte landing op Toronto Pearson International Airport. Wonderbaarlijk genoeg hebben alle inzittenden de crash overleefd.

Een nieuw vliegtuigongeluk heeft Amerika gisteren opgeschud. De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) meldde dat Delta-vlucht 4819 neerstortte tijdens de landing op Toronto Pearson International Airport in Canada. De Bombardier CRJ-900 was vertrokken vanaf Minneapolis-St Paul International Airport, een Delta-hub.

Foto’s en video’s van de locatie toonden het vliegtuig van Delta ondersteboven op een besneeuwd en winderig landingsgebied. In het weekend viel er zware sneeuw in de regio Toronto, met ongeveer 25 cm sneeuw op de grond.

Canadese functionarissen verklaarden dat de oorzaak van het ongeval wordt onderzocht en wilden niet speculeren over de toedracht. ‘Wat we wel kunnen zeggen, is dat de landingsbaan droog was’, zei luchthavenbrandweercommandant Todd Aitken. Hij voegde eraan toe dat er geen sprake was van crosswinds.

BREAKING Video of DAL4819 crash.

What are all of your thoughts on how this happened RT!

Look at the weather



CYYZ 171900Z 27028G35KT 6SM #DL4819 #CRJ900 #DeltaPlanecrash #DeltaAirlines #planecrash #TorontoPearson pic.twitter.com/AdjJ1G8ydJ— Daniel Morton (@MrDanielMorton) February 18, 2025