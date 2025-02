Meer drones voor Oekraïne

De Duitse dronefabrikant Quantum Systems is van plan zijn productiecapaciteit in Oekraïne dit jaar te verdubbelen.

Quantum Systems gaat nog meer drones produceren. In een persbericht dat vrijdag werd gepubliceerd, meldt de dronefabrikant dat deze uitbreiding aantoont dat Kyiv kan blijven rekenen op ‘onwankelbare steun’ bij het verkrijgen van de technologie die nodig is in de oorlog tegen Rusland.

De door miljardair Peter Thiel gesteunde start-up Quantum Systems exploiteert momenteel twee fabrieken in Oekraïne, waar het verschillende onbemande luchtsystemen produceert voor Kyiv, waaronder de verkenningsdrone ‘Vector’ en de mapping-drone ‘Trinity’. Sinds het begin van de Russische invasie heeft Oekraïne al honderden van deze systemen bij het bedrijf besteld.

Amerikaanse miljardair

Quantum Systems, opgericht in 2015, heeft volgens Crunchbase inmiddels ongeveer 200 miljoen euro aan groeikapitaal opgehaald. Een van de investeerders is miljardair en medeoprichter van PayPal, Peter Thiel. In 2022 nam Thiel samen met Project A en Sanno Capital deel aan een financieringsronde. Destijds verklaarde hij dat ‘de toekomst van UAS (Unmanned Aerial Systems) niet alleen in software of hardware ligt, maar in een intelligente combinatie van beide’. ‘Op dat vlak loopt Quantum Systems ver voor op de concurrentie’, aldus Thiel.

Drones in Oekraïne

Sinds de start van de oorlog hebben drones een cruciale rol gespeeld op het slagveld in Oekraïne. Door hun brede inzetbaarheid heeft Kyiv zowel de binnenlandse productie als de import flink opgeschroefd. Begin 2024 kondigde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de oprichting aan van een speciale militaire eenheid die zich exclusief richt op onbemande luchtvaartuigen. Het Oekraïense ministerie van Defensie maakte in januari bekend dat er bijna zestig miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de productie van nieuwe drones, zodat brigades die deze uitrusting nodig hebben, deze direct kunnen aanschaffen.