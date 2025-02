Nieuwe Airbus laat op zich wachten

Voorlopig hoeven vrachttransporteurs niet te rekenen op een nieuw toestel van Airbus. De A350F is met minstens een jaar vertraagd.

Airbus stelt de introductie van de vrachtversie van zijn A350-toestel met maximaal een jaar uit en kampt met obstakels bij het opschalen van de productie van de bredere A350-vliegtuigfamilie. Dit komt door aanhoudende problemen in de toeleveringsketen, zo vertelden bronnen binnen de industrie aan Reuters.

De vertraging van dit nieuwste vrachtvliegtuig in de luchtvaartindustrie kan mogelijk al op donderdag worden aangekondigd, wanneer de Europese vliegtuigbouwer zijn jaarresultaten publiceert. Airbus weigerde commentaar te geven op de planning van de A350F, die momenteel gepland staat om in 2026 in gebruik te worden genomen.

Productiesnelheid A350

De vertraging bij de A350F komt op een moment dat Airbus ook moeite heeft om de productie van bestaande A350-passagiersvliegtuigen op te schalen. Vooral de late levering van rompcomponenten door Spirit AeroSystems vormt een grote uitdaging, aldus de bronnen. Deze vertragingen zouden de productie van de A350 gedurende de rest van het jaar kunnen beperken.

De productiesnelheid van de A350 is al enige tijd een probleem. Tijdens de pandemie verlaagde Airbus de productie van de A350 van tien naar vijf toestellen per maand. In 2023 werd dit gedeeltelijk hersteld tot zes per maand, maar sindsdien worstelt de vliegtuigbouwer om daar bovenuit te komen. Desondanks verwacht Airbus vast te houden aan zijn doel om in 2028 de productie op te voeren naar twaalf A350-toestellen per maand, inclusief zowel de passagiers- als vrachtmodellen, aldus de bronnen.