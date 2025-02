Ruziënde passagiers laten Pegasus-vlucht uitwijken

Een A320neo van Pegasus Airlines vloog vorige week van Antalya naar Astana, de hoofdstad van Kazachstan, maar moest een ongeplande tussenlanding maken.

Het incident vond plaats op vlucht PC230. Tijdens de reis begonnen enkele passagiers te discussiëren over de oorlog in Oekraïne. Het Oekraïense stel en twee pro-Russische Kazachstanen werden al snel fysiek agressief. Toen de Airbus, registratie TC-NCH, al boven Azerbaijan vloog, besloot de crew terug te keren naar Turkije. Het toestel week uit naar de luchthaven van Erzurum, in het westen van het land. De vier passagiers werden daar door de Turkse politie uit het vliegtuig gehaald en naar een lokaal politiebureau gebracht. Alle vier personen riskeren nu een forse boete voor het laten uitwijken van een vliegtuig. Ongeveer twee uur nadat de verstoorders van boord waren gehaald kon de reis naar Astana worden voortgezet.

Ryanair

In 2023 vond een soortgelijk incident plaats op een Ryanair-vlucht. De Boeing was onderweg van Edinburgh Airport naar de luchthaven van Gran Canaria. Halverwege de vlucht begonnen twee familieleden om onbekende reden met elkaar te ruziën. Al snel sloeg de sfeer in de cabine nog verder om en werden de mannen fysiek agressief. Wegens de uit de hand gelopen ruzie besloot de flight crew uit te wijken naar de luchthaven van Faro. Daar werden ze gearresteerd door de politie.

Alcohol

Hoewel de ruzie tijdens de Pegasus-vlucht een politiek motief had, komt het vaker voor dat dergelijke situaties ontstaan door overmatig alcoholgebruik. In 2022 probeerde een beschonken man bijvoorbeeld een nooduitgang tijdens een TUI-vlucht te openen. Behalve alcohol had hij ook cocaïne gebruikt. Enkele jaren eerder probeerde een Britse man zijn vliegangst de baas te worden door te veel alcohol te nuttigen, waarna hij het hele wc-hokje onder plaste. Eerder in 2023 plaste een dronken passagier midden in de cabine.