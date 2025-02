Antwerpen Airport in zwaar weer

Antwerpen Airport zag in 2024 een sterke daling in het aantal passagiers, met een afname van bijna 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. De luchthaven verwerkte afgelopen jaar ongeveer 208.000 passagiers, terwijl dat er in 2023 nog 260.000 waren. Ook het totale aantal vliegbewegingen daalde met 12 procent, van 37.415 in 2023 naar 32.979 in 2024.

Opvallend genoeg kende Antwerpen Airport in de eerste zes maanden van 2024 juist een recordaantal passagiers. In die periode reisden 140.000 mensen via de luchthaven, een stijging van 6 procent ten opzichte van het recordjaar 2019.

De terugval begon in de tweede helft van 2024, voornamelijk door wereldwijde problemen met de levering van reserve onderdelen voor Embraer 195-E2-toestellen. Deze toestellen, ingezet door TUI fly op Antwerpen Airport, konden daardoor tijdelijk niet opereren. Wereldwijd stonden als gevolg hiervan meer dan 400 vliegtuigen aan de grond, zo meldt de luchthaven. In Antwerpen leidde dit tot het tijdelijk stopzetten van TUI fly-vluchten tussen eind juli en begin oktober.

Daarnaast besloot Luxair in het voorjaar om haar vluchten naar Londen City te schrappen wegens een tekort aan personeel.

Ondanks de terugval in commerciële passagiersvluchten, deden andere segmenten op Antwerpen Airport het beter. Het aantal zakelijke reizigers steeg met vijf procent, terwijl het aantal trainingsvluchten toenam met 14 procent. In totaal vonden er 14.679 trainingsbewegingen plaats in 2024, tegenover 12.842 in het jaar ervoor.