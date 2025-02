Baby geboren aan boord van vlucht naar Brussel

Een vrouw is bevallen van een baby tijdens een vlucht van Brussels Airlines. Volgens de luchtvaartmaatschappij verleenden een stewardess en twee passagiers hulp bij de geboorte van het meisje. Het vliegtuig was vertrokken als vlucht SN202 vanuit Dakar, de hoofdstad van Senegal, met bestemming Brussel.

Kort na het opstijgen, tijdens de circa zes uur durende vlucht, waarschuwde de moeder het cabinepersoneel. Het personeel wist een verpleegster en een arts onder de passagiers te vinden. De vrouw was 32 weken zwanger en ervoer hevige pijn in haar onderbuik. ‘Het eerste wat ik dacht was: dit gaat toch niet echt gebeuren?’ aldus de 22-jarige verpleegster, geciteerd door de Belgische krant Brussels Morning.

De piloot besloten terug te draaien naar Dakar, maar de bevalling voltrok zich sneller dan verwacht. ‘We begonnen haar weeën te timen en merkten dat haar vruchtwater was gebroken,’ vertelde de verpleegster, die haar opleiding slechts twee weken eerder had afgerond. Zonder verdoving beviel de vrouw op de vloer van het vliegtuig, op een kruishoogte van elf kilometer.