Stel trouwt aan boord van PLAY-vlucht

Op Valentijnsdag toverde de IJslandse budgetmaatschappij PLAY een van haar vliegtuigen om tot trouwlocatie. De bruidegom, Valur uit IJsland, en de bruid, Kita uit Frankrijk, traden in het huwelijk tijdens de PLAY-vlucht van Keflavik International Airport naar Parijs-Charles de Gaulle. De ceremonie vond plaats halverwege de vlucht, symbolisch precies tussen de twee landen, in het bijzijn van ongeveer 200 passagiers. View this post on Instagram A post shared by PLAY airlines (@playairlines)

De bemanning voor deze vlucht werd speciaal samengesteld en bestond uitsluitend uit koppels. Gezagvoerder Sverrir Örn Valdimarsson en copiloot Ævar Þór Björnsson werden bijgestaan door hun partners, Katrín Lára Vilhjálmsdóttir en Fanney Björk Kristinsdóttir, die als cabinepersoneel werkten. Daarnaast vormden ook de overige bemanningsleden, Samúel Friðfinnsson en Rakel Björk Egilsdóttir, een stel. View this post on Instagram A post shared by PLAY airlines (@playairlines)

Hoewel huwelijken aan boord van een vliegtuig niet alledaags zijn, komen ze incidenteel voor. In februari 2021 trouwde een stel aan boord van een vlucht van Virgin Australia. Een jaar later, in 2022, gaf een Amerikaans paar elkaar het jawoord op een Southwest Airlines-vlucht naar Las Vegas, nadat hun oorspronkelijke reisplan werd verstoord door een vluchtannulering.