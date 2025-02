Canadese maatschappij maakt comeback op Schiphol

De Canadese luchtvaartmaatschappij WestJet breidt haar Europese netwerk verder uit met een rechtstreekse verbinding tussen Halifax Stanfield International Airport en Amsterdam Airport Schiphol. De nieuwe route gaat op 29 mei 2025 van start en zal tijdens het zomerseizoen tot zes keer per week worden uitgevoerd.

De eerste vlucht vanuit Halifax vertrekt op 29 mei 2025, terwijl de retourvlucht vanuit Amsterdam een dag later, op 30 mei 2025, plaatsvindt. De route wordt zes keer per week aangeboden en uitgevoerd met een Boeing 737 MAX 8.

WestJet introduceerde in 2021 voor het eerst een verbinding van Calgary naar Amsterdam Schiphol, waarbij de luchtvaartmaatschappij gebruikmaakte van haar Boeing 787 Dreamliners. Deze route werd echter al snel stopgezet. In november 2022 hervatte WestJet de route met drie wekelijkse vluchten, maar door de moeilijk te verkrijgen slots op Schiphol werden de operaties opnieuw gestaakt. Volgens Diederik Pen, de Nederlandse president van de airline, was dit de voornaamste reden voor de eerdere stopzetting. Twee jaar later keert WestJet opnieuw terug naar Schiphol met een directe verbinding vanuit Halifax.

Met de introductie van deze nieuwe route verstevigt WestJet haar trans-Atlantische aanwezigheid. In de zomer van 2025 biedt de luchtvaartmaatschappij haar meest uitgebreide dienstregeling tot nu toe aan vanuit Halifax, met rechtstreekse vluchten naar Parijs, Londen, Dublin en Edinburgh, naast de nieuwe verbinding met Amsterdam.

WestJet’s bestaande codeshare-overeenkomst met KLM Royal Dutch Airlines maakt reisverbindingen via Amsterdam Schiphol mogelijk. Passagiers profiteren van een eenmalige incheckprocedure, doorlabeling van bagage en toegang tot WestJet Rewards binnen het Europese netwerk van KLM.