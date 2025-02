Compensatie voor passagiers Delta-crash

Bij de crash van een Delta CRJ-900 op Toronto International Airport wisten alle inzittenden het vliegtuig te verlaten. De luchtvaartmaatschappij wil ze nu tegemoet komen.

Delta maakte bekend elke passagier een bedrag aan te bieden van 30 duizend dollar, omgerekend bijna 29 duizend euro. Een woordvoerder van de airline gaf aan dat het aanbod ‘geen invloed heeft op de rechten van de gedupeerden’. Waarschijnlijk houdt dit in dat de passagiers vrij zijn om het bedrag te accepteren en de maatschappij alsnog mogen aanklagen. Mochten de 76 reizigers het geld accepteren, is Delta ze in totaal ongeveer 2,2 miljoen euro verschuldigd.

Het toestel, een Bombardier CRJ900 van Delta’s dochteronderneming Endeavor Air, kantelde na de landing op Toronto Pearson Airport, waarbij 21 van de 80 inzittenden gewond raakten. Alle gewonden zullen naar verwachting herstellen. Delta-CEO Ed Bastian zei in een interview dat alle piloten binnen Delta op hetzelfde hoge veiligheidsniveau worden getraind. ‘Dit is waar we continu voor trainen,’ zei hij. Bastian prees de bemanning voor hun snelle evacuatie van de passagiers en noemde de beelden van het incident ‘schokkend’.

Onderzoek

De Canadese Transportveiligheidsraad (TSB) heeft de zwarte dozen van het vliegtuig veiliggesteld en worden gereedgemaakt voor analyse. Het wrak van de CRJ is inmiddels van de baan gehaald. Hoewel de oorzaak van de crash nog niet duidelijk is, merkten luchtvaartdeskundigen al wel op dat het vliegtuig een vlakke landing maakte, zonder de gebruikelijke ‘flare,’ waarbij de neus iets omhoog wordt gebracht vlak voor het raken van de landingsbaan.

Wind en ijs

Op de dag van de crash werd Toronto Pearson Airport geteisterd door harde wind en ijzige temperaturen. In de voorgaande dagen moesten daarom al honderden vluchten van en naar de luchthaven worden geannuleerd. Die factoren zouden ook een rol kunnen hebben gespeeld bij het ongeluk. Ken Webster, Senior onderzoeker bij de TSB, benadrukte dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de oorzaak van de crash.