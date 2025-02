Doden na botsing in de lucht

Een Cessna 172 van een Amerikaanse vliegschool raakte woensdagochtend vlak voor de landing in Arizona beschadigd toen het botste met een ander vliegtuig. Er vielen twee doden bij het ongeluk.

Het incident vond plaats op Marana Regional Airport plaats, ten noordwesten van Tucson. De Cessna was net als een Lancair 360 met een naderingsprocedure. Op vluchtdata is te zien dat de Lancair achter de Cessna vloog, maar met een hogere snelheid. Boven het vliegveld ging het mis en botsten de vliegtuigen tegen elkaar. De Lancair stortte vervolgens naast een taxibaan neer en vloog in brand. Beide inzittenden kwamen om het leven. De piloot van de Cessna wist het toestel veilig aan de grond te zetten. Het is niet duidelijk of de inzittenden van die machine gewond zijn geraakt bij de botsing.

Nadat de politie op het vliegveld was gearriveerd werden het gebied rond de Cessna en het wrak van de Lancair afgezet voor onderzoek. Hoewel de oorzaak van de botsing nog word onderzocht wordt gedacht dat het ontbreken van luchtverkeersleiding op de luchthaven een rol speelde. Vanwege de toegenomen vliegactiviteit op het vliegveld was het de bedoeling dat een gloednieuwe toren eind vorig jaar klaar zou zijn, maar door de Coronapandemie liep het project vijf jaar vertraging op.

Learjet

Negen dagen voor het ongeluk op Marana Regional Airport vond er 150 kilometer verderop, in de buurt van Phoenix, ook een dodelijke botsing plaats. Bij een incident op Scottsdale Airport kwam een persoon om het leven en raakten vier anderen gewond toen een Learjet 35A na de landing van de baan afweek en in botsing kwam met een geparkeerde Gulfstream 200. Mogelijk zou het linkerhoofdonderstel van de Learjet hebben gefaald tijdens de landing, wat leidde tot de crash.