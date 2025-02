Passagier klaagt Delta aan na verwondingen door toiletdeur

Een Chinese passagier heeft een rechtszaak aangespannen tegen Delta Air Lines na ernstige gezichtsverwondingen opgelopen te hebben door de impact van een toiletdeur tijdens een vlucht van Shanghai naar Detroit op 22 december 2023. Dat meldt Paddle Your Own Kanoo.

Yanping Wei uit Shanghai beweert dat de deur onverwachts openging terwijl zij het toilet naderde tijdens de dertien uur durende vlucht, wat resulteerde in het verlies van tanden, gezichtswonden en kneuzingen.

Moderne commerciële vliegtuigen zijn doorgaans uitgerust met ruimtebesparende bi-vouw- of harmonica-deuren die naar binnen vouwen, waardoor dergelijke incidenten fysiek onmogelijk zijn. Luchtvaartmaatschappijen zijn echter verplicht om ten minste één naar buiten openende toiletdeur aan boord te hebben voor de toegankelijkheid voor mindervaliden.

De Airbus A350-900, die Delta op de route Shanghai-Detroit inzet, beschikt over zo’n naar buiten openende deur in de Economy Class van het toestel. Hoewel deze deuren noodzakelijk zijn voor de toegankelijkheid, kunnen ze veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. In zeldzame gevallen kunnen incidenten zoals die van Wei optreden, doorgaans als gevolg van een eerdere passagier die de deur niet goed afsluit of een passagier die met te veel kracht de toiletruimte verlaat.

Yanping Wei beroept zich in haar rechtszaak op Artikel 17 van het Verdrag van Montreal, een internationaal erkende wet die luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk stelt voor verwondingen die passagiers oplopen tijdens een internationale vlucht.

Gewoonlijk kunnen gewonde passagiers aanspraak maken op maximaal 128.821 Special Drawing Rights (SDR), een internationale rekeneenheid gecreëerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) die verschillende valuta vertegenwoordigt, wat gelijkstaat aan ongeveer 161.937 euro. Dit bedrag is echter slechts een drempel en geen limiet. Rechtbanken kunnen slachtoffers aanzienlijk hogere schadevergoedingen toekennen als zij dat gepast achten.

Luchtvaartmaatschappijen hebben weinig verweer bij claims onder het Verdrag van Montreal, tenzij zij kunnen aantonen dat het letsel het gevolg was van nalatigheid van de passagier zelf. In dit geval lijkt dat niet aan de orde, hoewel Delta nog geen officiële reactie op de rechtszaak heeft gegeven. Mocht Delta echter bewijzen dat een andere passagier de deur met kracht van binnenuit opende, dan zou de luchtvaartmaatschappij juridische stappen tegen die passagier kunnen ondernemen om de kosten van de rechtszaak van Yanping Wei te dekken.