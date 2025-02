Slowakije neemt Fokker 100 uit dienst

De Slowaakse overheid had jarenlang twee Fokker 100’s tot haar beschikking. Nu is een vliegtuig aan de kant gezet.

De oudste van het paar, registratie OM-BYC, is vorige week uit dienst genomen. Het 33,5 jaar oude toestel maakte na bijna 33 duizend vlieguren nog een afscheidsvlucht. De onderdelen van de machine zullen worden gebruikt om het overgebleven exemplaar, registratie OM-BYB, te kunnen onderhouden. De Slowaakse regering heeft verder nog over twee Airbus A319’s tot haar beschikking. Een woordvoerder van het Slowaakse ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat de regeringsvloot in de toekomst zal worden verkleind om kosten te besparen. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren totdat de andere Fokker 100 buiten dienst wordt gesteld.

Hoewel de vloot volgens het ministerie moet worden verkleind spreekt de aankoop van twee zakenjets dat tegen. Vlak voor de jaarwisseling kocht het Slowaakse ministerie van Defensie twee Bombardier Global 5000’s ter waarde van in totaal ongeveer 46 miljoen euro. De toestellen zouden in de toekomst ook regeringsvluchten moeten gaan uitvoeren. De vliegtuigen, eerder geregistreerd als C-FDIL en 9H-AVA, worden naar verwachting in de tweede helft van 2025 geleverd.

Frankrijk

Behalve de OM-BYB is er nog één andere Fokker 100 actief in Europa. De militaire aankoop- en evaluatiedienst van de Franse krijgsmacht beschikt over het actieve exemplaar. Het toestel, registratie F-ZAFT, Is een zwaar gemodificeerd toestel dat wordt gebruikt voor het Rafale-programma. Naar verluidt willen de Fransen een tweede Fokker aanschaffen voor het testen en evalueren van verschillende systemen. Wie nu nog in een Fokker 100 wil vliegen kan boarden in onder andere Australië en Iran.