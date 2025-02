Trump op zoek naar nieuwe Air Force One

Woensdag gaf de Amerikaanse president Donald Trump aan te willen zoeken naar andere Air Force One-vliegtuigen.

De uitspraak deed hij tijdens een kleinschalige persconferentie aan boord van de huidige Air Force One, ook wel aangeduid als VC-25A. Trump gaf aan te kijken naar alternatieven ‘omdat het bij Boeing te lang duurt.’. Hoewel er geen type werd genoemd, zou het in elk geval geen Airbus worden. De president sloot de Europese vliegtuigfabrikant duidelijk uit. Met zijn uitspraken duidt Trump op de aankoop van tweedehands vliegtuigen. ‘We kunnen iets anders doen. We kunnen een vliegtuig gaan kopen, overnemen of iets anders’, aldus de president.

Trump blijft ontevreden over Boeing. ‘We hebben dat contract [voor de productie van de VC-25B, red.] lang geleden verleend’. Onlangs werd duidelijk dat de nieuwe toestellen niet voor 2029 klaar zijn. Dit is tegen het einde Trump’s tweede ambtstermijn. Het project is vertraagd omdat Boeing moeilijkheden ondervindt bij het verkrijgen van onderdelen, aangezien sommige fabrikanten inmiddels failliet zijn gegaan. Daarnaast zijn bepaalde eisen voor het toestel aangepast om in te spelen op veranderende dreigingen. De eerste levering stond oorspronkelijk gepland voor december 2024.

Druk

Trump is al jaren druk bezig met zijn eigen plannen voor de nieuwe Air Force One. Op de dag van zijn inauguratie als de 47e president van de Verenigde Staten kreeg hij tijdens het Commander in Chief Ball dan ook een taart met daarop een miniatuur van Air Force One. De druk op Boeing is dus groot.

‘Het is duidelijk dat de president het vliegtuig eerder wil hebben, en we onderzoeken wat we kunnen doen om dat te realiseren’, zei Boeing-CEO Kelly Ortberg in januari tegen Reuters. Trumps hernieuwde betrokkenheid bij het project kan volgens analisten echter verdere complicaties voor Boeing betekenen. Ortberg verklaarde onlangs dat het bedrijf samenwerkt met Elon Musk om de modernisering van het toestel te versnellen.