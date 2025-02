Airbus overweegt Amerika over te slaan

Airbus-topman Guillaume Faury maakte duidelijk dat Airbus voorrang kan verlenen aan andere luchtvaartmaatschappijen buiten de Verenigde Staten, mochten importheffingen op EU-producten werkelijkheid worden.

Airbus heeft duizenden verschillende leveranciers overal ter wereld. Importheffingen in de Verenigde Staten hebben mogelijk dan ook grote gevolgen voor de Europese vliegtuigfabrikant. ‘We kopen veel in de V.S. We verkopen ook aan de V.S., we fabriceren, we monteren, we ontwikkelen in de V.S., zoals weinig andere bedrijven… en we geloven dat tarieven in deze industrie een “lose-lose”-situatie zijn.’

Toch is de Airbus-topman niet bang en beaamt hij dat tarieven de vliegtuigbouwer niet direct zullen raken. Volgens hem zijn er voldoende alternatieven elders ter wereld waaraan Airbus prioriteit kan geven mochten er heffingen worden ingevoerd. ‘Er bestaat grote vraag vanuit de rest van de wereld, dus als we significante moeilijkheden ervaren met levering aan de V.S., kunnen we ons net zo goed aanpassen door leveringen aan andere klanten, die staan te springen om vliegtuigen, naar voren te halen,’ aldus Faury in een interview met het Amerikaanse CNBC.

Vijftien miljard euro

De in Toulouse gebaseerde fabrikant spendeert jaarlijks zo’n vijftien miljard euro aan haar productiefaciliteiten en netwerk in de Verenigde Staten. Dat netwerk bestaat uit ruim tweeduizend verschillende leveranciers die samen de grootste aanvoerbron vormen voor de Europese vliegtuigbouwer, aldus de Airbus-website.

Bovendien beschikt Airbus sinds enkele jaren over een grote fabriek in de zuidelijke staat Alabama. Sinds 2015 bouwt de fabrikant daar toestellen van de A320-familie (A319, A320, A321) en vanaf 2019 heeft ook de Airbus A220 (A220-100, -300) een eigen productielijn in de Verenigde Staten. De eerste A220-300 werd in oktober 2020 dan ook aan Delta Airlines geleverd, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Deze faciliteit heeft ruim tweeduizend mensen in dienst.