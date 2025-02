Allerlaatste A380 keert terug naar huis

Vrijdagmiddag, tegen 13:00 uur, landt een Lufthansa A380 in München, klaar om weer in gebruik genomen te worden. Het is de allerlaatste die vanuit de woestijn terug naar huis keert.

Tijdens de coronapandemie leek het doek gevallen voor de Lufthansa A380. Van de veertien die voor de Duitse maatschappij vlogen, namen er ook zes daadwerkelijk afscheid. Acht andere toestellen keerden wel terug, waaronder die met registratie D-AIMA. Dát toestel deed in 2010 als allereerste haar intrede bij de Duitse vloot en draagt de symbolische roepnaam Frankfurt am Main.

In september vertrok het vliegtuig vanaf Teruel, Spanje naar de Filippijnen voor een grondige onderhoudsbeurt. Daar stond de machine voor vier maanden en op 31 januari keerde de A380 terug naar thuisbasis Frankfurt. Na nog één laatste testvlucht van ruim vijf uur op 11 februari is het tijd voor de terugkeer naar München, vanaf waar Lufthansa haar A380’s opereert.

Het toestel vertrekt vrijdagochtend 21 februari naar verwachting rond 11:15 uur voor vlucht LH9920. Dat vluchtnummer gebruikt Lufthansa vaker voor onder andere testvluchten. Na een korte vlucht van Frankfurt am Main naar München is de verwachte aankomsttijd rond 13:00 uur.

Licht aan het einde van de tunnel

Lufthansa is niet de enige die de A380 terughaalt. Aan het begin van de coronapandemie leek het gedaan voor de relatief jonge A380, net als de oudere 747’s en A340’s. Toch is de machine bij veel airlines teruggekeerd, waaronder Etihad, Korean Air, Asiana, en British Airways. Voor veel maatschappijen biedt het toestel een oplossing voor de flink toegenomen vraag en de vele vertraagde leveringen vanuit Boeing en Airbus.

Ook is er een nieuwe startup die volledig inzet op de A380. Britse zakenman James Asquith richtte in 2023 Global Airlines op. Deze nieuwe maatschappij kocht vier afgedankte A380’s en maakt het eerste toestel op dit moment gereed voor operaties. De nieuwe airline is van plan om vanaf dit jaar vluchten aan te bieden vanuit Londen naar bestemmingen zoals New York en Los Angeles.