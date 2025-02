Luchtmacht bereidt zich voor op opvolger C-130 Hercules

Een team luchtmachters is vertrokken naar São José dos Campos, Brazilië, om een typeopleiding te volgen als voorbereiding op de introductie van de Embraer C-390M, de opvolger van de C-130 Hercules, binnen de Koninklijke Luchtmacht.

De vier C-130 Hercules-toestellen, die na ruim 30 jaar trouwe dienst het einde van hun levensduur naderen, worden geleidelijk uitgefaseerd. In 2022 maakte Defensie bekend dat de keuze voor een opvolger was gevallen op de Braziliaanse Embraer C-390M. Dit toestel biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van snelheid, laadvermogen en geavanceerde missiesystemen, waardoor het beter aansluit bij de huidige en toekomstige operationele eisen.

Na hun opleiding in Brazilië zetten Nederlandse vliegers en loadmasters hun training voort bij het Portugese 506 Squadron, dat al ervaring heeft met de C-390M. Deze samenwerking zorgt voor een soepele en efficiënte overgang naar het nieuwe vliegtuigtype.

De Koninklijke Luchtmacht verwacht de eerste C-390M eind 2027 in Nederland in gebruik te nemen. In totaal zullen vijf toestellen worden geleverd, wat een belangrijke modernisering van de transportcapaciteit betekent. Hierdoor is de luchtmacht beter uitgerust voor toekomstige missies en internationale samenwerkingen.

De aanschaf van de Embraer C-390M vindt plaats in samenwerking met Oostenrijk, waardoor beide landen profiteren van schaalvoordelen bij zowel de aanschaf als het onderhoud van de vliegtuigen. Dit gezamenlijke project maakt het bovendien mogelijk om operationele kennis en onderdelen uit te wisselen, wat de efficiëntie en inzetbaarheid verder vergroot.