Oproep: kabinet vraagt uw mening over vliegtaks

De Nederlandse regering is van plan om de vliegtaks vanaf 2027 niet alleen flink te verhogen, maar ook anders in te richten. Zo is het de bedoeling dat langeafstandsvluchten zwaarder zullen worden belast dan korte vluchten. Dat zou 248 miljoen euro extra per jaar moeten opleveren – bovenop de 600 miljoen euro die de vliegtaks nu al oplevert. Nu kunt u via een openbare consultatie uw mening geven over deze plannen.

Wat houdt de nieuwe vliegtaks in?

Op dit moment bedraagt de vliegtaks €29,40 per vertrekkende passagier, waar dat in 2021 nog een kleine €7,50 was. Met de voorgestelde wijziging moet de hoogte van de belasting vanaf 2027 variabel worden, afhankelijk van de afstand van de vlucht. Een zogeheten ‘gedifferentieerde vliegbelasting’. Het is nog niet duidelijk of er een algemeen tarief komt voor langeafstandsvluchten, of dat er verschillende ‘treden’ komen.

Als de verhoging alleen voor vluchten verder dan 2.500 kilometer zal gelden, moeten passagiers ongeveer 50 tot 70 euro extra betalen. Een forse verhoging dus, waarmee op jaarbasis zo’n 250 miljoen euro extra moet worden opgehaald – bovenop de ±600 miljoen euro die de vliegtaks nu al oplevert. Vanuit de luchtvaartsector is kritisch op de plannen gereageerd. Enerzijds gaat de belasting op kortere vluchten in het nieuwe stelsel niet omlaag, anderzijds is niet toegezegd dat de extra opbrengsten zullen worden geherinvesteerd in bijvoorbeeld verduurzaming van de sector. Bovendien komt de verhoging bovenop de forse verhogingen van zowel de vliegtaks als de havengelden van Schiphol de afgelopen jaren, die er al voor hebben gezorgd dat vliegtickets in Nederland aanzienlijk duurder zijn geworden. De plannen kunnen er dan ook zorgen dat Nederlanders meer via het buitenland zullen gaan vliegen, bijvoorbeeld met een overstap in Duitsland, Engeland of Frankrijk.

Geef uw mening

Het kabinet zegt veel waarde te hechten aan de mening van geïnteresseerden en nodigt daarom iedereen uit om mee te denken. Tot 26 februari kunt u via internetconsultatie.nl uw feedback geven op de plannen: een unieke kans om uw stem te laten horen over een onderwerp dat zowel reizigers als de luchtvaartsector direct raakt. De consultatie staat open voor iedereen. Op dit moment hebben zo’n 1.100 mensen hun mening al gegeven.

Hoe doet u mee?

Ga naar de consultatie over de vliegbelasting op internetconsultatie.nl. Vul de vragenlijst vóór 26 februari in en deel uw visie.

Het kabinet benadrukt dat de uitkomst van de enquête zal worden meegewogen in het uiteindelijke besluit over de vormgeving van de vliegtaks. Het is dus een uitgelezen kans om bij te dragen aan het luchtvaartbeleid.