Passagiers dagenlang gestrand in Canada

Een Boeing 777 van United Airlines moest vanwege een medisch noodgeval een ongeplande landing maken in Newfoundland, een eiland in de Atlantische Oceaan dat hoort bij Canada. Het toestel kon vervolgens dagenlang niet vertrekken.

In de nacht van 13 op 14 februari 2025 maakte United Airlines-vlucht 23, onderweg van Newark naar Dublin, om 02:30 uur lokale tijd een noodlanding in St. John’s, de hoofdstad van Newfoundland. De ongeplande landing had te maken met een zieke passagier. Deze passagier werd naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Volgens de Britse krant The Independent kon de Boeing 777-200, registratie N217UA, daarna niet doorvliegen naar Dublin. Hierdoor strandden 259 passagiers en twaalf bemanningsleden in het noorden van Canada. United Airlines regelde een schoolbus om hen naar een hotel te brengen en verstrekte maaltijdcheques.

Door de extreme kou en harde wind konden echter de laadluiken van het vrachtruim niet worden geopend, waardoor passagiers geen toegang hadden tot hun bagage. Op sociale media meldde een reiziger dat hij bij temperaturen rond de zes graden Celsius 48 uur zonder extra kleding moest doorbrengen. Pas op zondagochtend 16 februari verbeterden de weersomstandigheden, waardoor de vlucht naar Dublin eindelijk kon worden voortgezet.

Omleidingen naar Canada vanwege slechte weersomstandigheden komen vaker voor. In december 2023 moest een Delta Air Lines-vlucht van Amsterdam naar Detroit met 270 passagiers aan boord uitwijken naar Goose Bay. De landing was technisch gezien illegaal, omdat de luchthaven wordt beheerd door de Royal Canadian Air Force en slechts beperkte infrastructuur heeft voor gestrande reizigers. Omdat het vervangende toestel pas 24 uur later arriveerde, moesten de passagiers de nacht doorbrengen in militaire barakken.