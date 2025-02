Transavia begint een bijzondere route

Het gaat niet om een nieuwe route. Transavia vliegt gemiddeld elf keer per week tussen Rotterdam the Hague en Faro, Portugal. De budgetvlieger start echter wel een ander bijzonder project op deze vlucht.

Transavia komt namelijk met een zelfbenoemde “Innovation Route”, dat bracht de luchtvaartmaatschappij afgelopen week naar buiten in een persbericht. Transavia gaat testen uitvoeren om te onderzoeken hoe het brandstofverbruik omlaag kan, hoe grondapparatuur geëlektrificeerd kan worden en hoe er minder afval overblijft tijdens de vlucht.

Die testen vinden niet enkel aan boord plaats, het grondapparatuur is immers ook onderdeel van het onderzoek. Deze testen worden dan ook voor, tijdens en na de vlucht tussen Rotterdam en Faro uitgevoerd. Omdat de testen steeds op dezelfde route plaatsvinden, kan Transavia de impact op een duidelijke manier vergelijken.

Transavia voert dit onderzoek uit in partnerschap met Rotterdam The Hague Airport, Faro Airport en Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). Samen werken deze bedrijven aan ‘innovatieve oplossingen voor een stillere, schonere en duurzamere luchtvaart’. Op termijn komen de partners met een nieuwe serie testvluchten om vast te stellen welke initiatieven werken en vervolgens op grote schaal kunnen worden geïmplementeerd.

Niet de enige

Transavia is niet de enige Nederlandse airline die bezig is met duurzaamheid. Ook KLM werkt al enkele jaren aan duurzaamheid en heeft verschillende projecten lopen, waaronder het gebruik van biobrandstoffen en het ontwikkelen van lichtere vliegtuigen. Verder werkt de blauwe airline eveneens aan het terugbrengen van afval. Daarmee viel dochtermaatschappij KLM Cityhopper zelfs in de prijzen.