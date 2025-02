Verzorgen Italianen komst ‘echte’ business class in Europa?

Het kostte even wat tijd voordat de Lufthansa Group daadwerkelijk ITA Airways opkocht. Dat zorgde ervoor dat de Italiaanse maatschappij zich op eigen kracht kon ontwikkelen. Dat kan nu wel eens voor een verandering op de Europese markt zorgen.

In vergelijking met haar Europese concurrenten biedt ITA Airways een relatief hoogwaardig product aan haar passagiers op intra-Europese vluchten. Onder meer economy-passagiers krijgen op de korte afstand vooralsnog een gratis hapje en een drankje. Ook reizigers die in hogere klassen vliegen mogen op enkele routes een kwalitatief beter product verwachten dan haar concurrenten.

Zo beschikken de ITA Airways Airbus A321neo’s over een premium economy-klasse – opgesteld in een 2-2 configuratie, en een volwaardige, intercontinentale businessclass inclusief lie-flat seats. Deze machines vliegen vooral naar bestemmingen in het Midden-Oosten als Dubai, Caïro en Tel Aviv. Maar, gegevens van FlightRadar24 tonen dat het toestel eveneens regelmatig naar Europese bestemmingen als Amsterdam en Parijs vliegt.

Voor passagiers die business vliegen binnen Europa is dat een enorme sprong omhoog. De meeste airlines, op een paar uitzonderingen na die met widebody-toestellen vliegen, installeerden slechts zogenaamde ‘eurobusiness’ aan boord van hun A321neo’s: een normale economy-rij waarbij de middelste stoel geblokkeerd is.

Inspiratie

Sinds een maand is ITA Airways officieel onderdeel van de Lufthansa Group. De Italiaanse airline blijkt dan ook een inspiratiebron te zijn voor haar nieuwe zusters. Lufthansa-baas Carsten Spohr zegt interesse te tonen in het concept van de Italiaanse maatschappij en overweegt het product eveneens te installeren aan boord van zijn eigen vliegtuigen.

Ook Swiss-topman Jens Fehlinger is enthousiast en is blij met de nieuwe zus. ‘We zien ITA Airways als een aanvulling’, zegt Fehlinger. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij vult het aanbod van Swiss aan en maakt groei mogelijk waar dat in Zwitserland niet mogelijk is. En ook de vliegtuigen van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij zijn spannend.’ ITA heeft een korteafstand-model met een premiumklasse,’ aldus de Swiss-topman. En hij kijkt ‘heel goed’ of dit ook iets voor Swiss kan zijn.