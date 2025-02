Besluit over vierde aanvliegroute Schiphol

Afgelopen vrijdagmiddag besloot het kabinet dat de vierde aanvliegroute naar Schiphol van de baan is.

Barry Madlener, minister van Infrastructuur en Waterstaat, gaf in een brief aan de Tweede Kamer als reden dat de route ‘niet goed aan te sluiten is op de internationale luchtruimen’. Aanvankelijk zou die vanaf het oosten geïntroduceerd worden. Vanuit daar zou over de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Holland richting Schiphol gevlogen worden. Op die manier zouden vliegtuigen kortere routes kunnen vliegen en dus minder uitstoten.

Verzet tegen aanvliegroute

Daarmee lijkt Madlener het besluit vooral te baseren op de haalbaarheid van de praktische inrichting en niet op het verzet van bewoners en lokale en regionale overheden. Vooral inwoners van Gelderland en Utrecht uitten hun zorgen over een toename van geluidsoverlast en de gevolgen voor stille natuurgebieden. Utrecht noemde het plan dan ook ‘niet acceptabel’. De provincie ontving daarbij steun van tientallen gemeenten.

De eerste stap naar een beter, slimmer en veiliger luchtruim is gezet!



Vandaag presenteerde het kabinet het schetsontwerp voor de herindeling van ons luchtruim. Hard nodig, want onze F-35-vliegers moeten goed kunnen trainen nu de veiligheidssituatie in de wereld verandert. pic.twitter.com/KBs8Vjzluc— Gijs Tuinman (@DefensieStas) February 21, 2025

Uitbreiding militair luchtruim

In het noorden van Nederland wordt het militaire luchtruim echter verder uitgebreid. Het betreft grotere delen van Friesland en Groningen en een stuk van Drenthe. Het kabinet wil dat meer ruimte ontstaat om te trainen met de F-35’s, de nieuwste gevechtsvliegtuigen die een gemiddelde vlieghoogte van zes kilometer nodig hebben. Tachtig procent van de oefeningen zal plaats vinden boven zee. De gebieden in het zuiden en het oosten van Nederland zijn hiervoor te klein en worden volgens het kabinet dan ook opgeheven voor dagelijks gebruik. Hierdoor hoeven vliegtuigen in de burgerluchtvaart niet meer om deze gebieden heen te vliegen.

Al met al zorgt de nieuwe indeling ervoor dat vliegtuigen tijdens de nadering een vaste route volgen en langer op hoogte vliegen. Hierdoor neemt het brandstofgebruik af. Ook het geluid op de grond reduceert.