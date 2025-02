Transavia oogst lof en ‘geeft KLM het nakijken’

Transavia nam deze week de Short Haul Airline Punctuality Award in ontvangst tijdens de Brussels Airport Aviation Awards.

Afgelopen donderdag vond de uitreiking plaats op de grootste luchthaven van België. Er waren elf prijzen te vergeven die luchtvaartmaatschappijen en partners sinds 2007 kunnen ontvangen naar aanleiding van goede prestaties over het afgelopen jaar.

Our community makes our airport what it is today! Thank you to our airport community for their punctuality, safety performances, sustainability efforts & network development in 2024. Also a special congratulations to all the nominees and winners of the #BrusselsAirport… pic.twitter.com/VHD61rsPrc — Brussels Airport (@BrusselsAirport) February 20, 2025