Twee keer einde oefening

Deze week werd bekend dat zowel het terugkrijgen van het 1:25-schaalmodel van een MD-11 voor Madurodam als het vinden van een nieuwe locatie voor het Nederlands Transport Museum niet is gelukt.

Welke toekomst zowel de bijna echte MD-11 in KLM-livery als de heuse DC-2 in KNILM-livery wacht, is vooralsnog onbekend.

Schaalmodel MD-11

Alhoewel eigenaar Aad Ouborg bereid was de oorspronkelijke vraagprijs voor het KLM-blauwe MD-11-schaalmodel met een substantieel deel te verlagen, bleek er toch onvoldoende animo te zijn om de beurs te trekken voor een “terugvlucht” naar het Haagse pretpark. Charley Valette, die samen met Lieneke Koornstra een onderzoek startte naar de mogelijke bereidheid: ‘We kregen toezeggingen variërend tussen de € 1,11 en € 111,11 en zelfs nog hoger. Al met al goed voor een ruime € 6000.’ Koornstra vult aan: ‘Uit een aantal reacties op Facebook bleek dat het model vooral werd gegund aan Rien Moerland, die er een enorme verzameling van KLM-gerelateerde artikelen op na houdt. Geen idee of de te weinige animo te maken had met het bedrag dat in eerste instantie werd gevraagd of met de beoogde bestemming, of met een combinatie van die twee. We hebben het in elk geval geprobeerd een bijna echt exemplaar van die machtige machine weer zichtbaar te maken voor een groot publiek.’ ‘Gelukkig hebben we de boeken nog’, besluit Valette. © Madurodam

Heuse DC-2

De DC-2 die vele jaren viel te bewonderen in het Nederlands Transport Museum (NTM) is één van de acht nog bestaande exemplaren in de wereld. Het vliegtuig zag er niet uit toen het bij het museum arriveerde, maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers kon de PH-AFK zonder meer als een van de pronkstukken in de enorme verzameling objecten worden beschouwd. Nadat twee jaar geleden duidelijk werd dat het NTM als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan haar deuren op de locatie in Nieuw-Vennep moest gaan sluiten, is naarstig op zoek gegaan naar een andere locatie. Maar liefst dertig potentiële (bouw)locaties zijn onderzocht, echter, geen van de pogingen leidde tot het beoogde succes. De collectie valt uit elkaar, bruiklenen gaan terug naar de eigenaren, medio maart/april vindt een “garageverkoop” plaats van al het overtollig en verkoopbare materiaal, de rest wordt weggegooid. Voorzitter Arno van der Holst, die altijd auto’s, treinen, vliegtuigen en schepen bij elkaar wilde brengen, betreurt de ontwikkelingen. Nu zoekt het museum met spoed voor haar vrijwilligers een werkruimte van 200-400m2 in de regio. ‘Het zou mooi zijn als de sociale functie vóór en ín de Haarlemmermeer in elk geval nog kan worden doorgezet en dat tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden’, zegt hij. Op de Facebook-pagina van het NTM gaan vele hoopvolle stemmen op voor een goede nieuwe plek voor objecten zoals de Catalina, de DC-2, de TEE en de Zilvermeeuw.