Mogelijk toch geen nieuw Russisch vliegtuig

Vorig jaar werd duidelijk dat de ontwikkeling van het nieuwe vliegtuig twee jaar vertraging had opgelopen en aanzienlijk duurder was uitgevallen. Nu dreigt het project helemaal te mislukken.

De LMS (Light Multi Purpose) -901 Baikal zou oudere vliegtuigen, zoals de Antonov 2, vervangen. Aan boord van de machine is plaats voor negen tot twaalf passagiers. Het eerste prototype van het toestel vloog in 2022 voor het eerst. Origineel zou de productie van het type in 2023 beginnen, maar daar is nog altijd niet mee gestart. De fabrikant van het type, de Ural Civil Aviation Plant (UZGA), schatte eerder de verwachte vraag op 230 vliegtuigen.

‘Bij het ontwerp van het vliegtuig zijn een aantal grote fouten gemaakt die nu pas aan het licht zijn gekomen’, aldus een bron die bekend is met de zaak. Omdat er veel grote aanpassingen nodig zijn kan dat nog eens drie tot vijf jaar extra vertraging opleveren. Er zouden complicaties zijn met de stabiliteit van het vliegtuig bij lage snelheden. Om dit op te lossen zou de staartsectie opnieuw moeten worden ontworpen. De fabrikant heeft om extra financiering gevraagd bij het Russische ministerie van Industrie en Handel, maar overweegt het project te schrappen. Een andere optie is om het Baikal-programma over te dragen aan de S7-groep. De groep bestaat onder andere uit S7 Airlines en is ook actief in de productie van onderdelen.

Ontwikkeling Russische vliegtuigen

Rusland is bezig met de ontwikkeling van meerdere toestellen. Het betreft de Ilyushin Il-114-300, LMS-401 Osveya en TVRS-44 Ladoga. Op de laatste twee gaat Wit-Rusland ook voortborduren. Rusland betaalt daarbij de helft van de ontwikkelingskosten, terwijl de eindassemblage in Wit-Rusland plaatsvindt. ‘De lang gekoesterde droom om een volwaardige grootmacht in de vliegtuigindustrie te worden, wordt gerealiseerd’, zei Roman Golovchenko, premier van Wit-Rusland, in 2023 ‘Hoewel het een lang traject is, willen we er alles aan doen om het vliegtuig snel de lucht in te krijgen’, vervolgde de premier.