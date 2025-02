Wederom moet A330 na uren terugkeren

Dezelfde Airbus A330 van Air Greenland maakte vrijdag evenals begin januari dit jaar zonder te zijn geland rechtsomkeert naar de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Het toestel, registratie OY-GKN, arriveerde donderdagavond in Kopenhagen na een vlucht van vier uur en vijfendertig minuten uit Nuuk, de hoofdstad van Groenland. De volgende ochtend maakte het zich op voor terugvlucht GL779. De A330 steeg 8:45 uur op en vloog via het zuiden van Noorwegen richting de Atlantische Oceaan. Na vier uur te hebben gevlogen vloog de machine het luchtruim van Groenland binnen.

Net zoals een maand eerder keerde dezelfde A330 volledig om © Flightradar24.com

Gladde omstandigheden

Echter, op dat moment kregen de vliegers volgens Aviation24.be te horen dat de omstandigheden op de bestemming glad waren. De temperaturen liggen deze weken onder het vriespunt. Meerdere vluchten ondervonden hiervan hinder, zo ook de A330. Het vliegtuig kwam boven het midden van Groenland kort in een holding pattern terecht, waarna besloten werd terug te keren naar Kopenhagen. Zo’n negen uur later keerde het toestel daar terug. Later op de middag ontvingen de gedupeerde reizigers een nieuwe reisroute. Air Greenland adviseerde hun de updates in de gaten te houden. Uiteindelijk vertrok de A330 zaterdagochtend alsnog in de richting van Nuuk. Dit keer slaagde de machine er wel in daar te landen.

Eenzelfde omkeer

Begin januari overkwam hetzelfde toestel exact hetzelfde. Ook toen was de A330 vertrokken vanaf Kopenhagen in de richting van Nuuk. Eenmaal boven Groenland werd duidelijk dat het op de bestemming hard waaide met windstoten die opliepen tot 100 kilometer per uur. De piloten besloten uiteindelijk om te keren richting de Deense stad en landden daar eveneens zo’n negen uur na take-off.