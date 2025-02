Air Greenland introduceert kleinere Airbus

In Groenland wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de luchthaven infrastructuur. Reden voor Air Greenland om haar vloot uit te breiden.

De luchtvaartmaatschappij heeft een huurovereenkomst getekend met leasemaatschappij Carlyle Aviation voor een enkele Airbus A320neo. Jacob Nitter Sørensen, CEO van Air Greenland, ondertekende deze maand het contract voor een duur van zes jaar, met de optie om te verlengen. Eind 2026 moet het toestel worden geleverd. In de zomer van 2027 staat de ingebruikname gepland. De komst van de Airbus valt samen met de opening van het vernieuwde Ilulissat Airport in het noorden van Groenland. De luchthaven wordt uitgebreid om grotere vliegtuigen te kunnen accomoderen.

EdSørensen verklaarde waarom de airline heeft gekozen voor het leasen van een A320neo. ‘De levertijd voor nieuwe Airbus-vliegtuigen is momenteel zes à zeven jaar, dus we hebben ervoor gekozen om het vliegtuig te leasen om klaar te zijn wanneer de nieuwe luchthaven in Ilulissat opent. Zo zijn we financieel flexibel’, aldus de topman. De A320neo wordt ingezet op een nieuwe route van Ilulissat naar Kopenhagen. Het wordt de tweede directe verbinding tussen Groenland en Denemarken. Air Greenland onderhoudt al een route tussen Nuuk, de hoofdstad van het eiland, en Kopenhagen met een A330neo.

Problemen

De verbinding tussen Nuuk en Kopenhagen verloopt nog niet zonder problemen. Onlangs haalde de route al twee keer het nieuws door problemen op de luchthaven van de Groenlandse hoofdstad. De A330-800 van de maatschappij, registratie OY-GKN, maakte vrijdag zonder te zijn geland rechtsomkeert naar Denemarken. Hetzelfde gebeurde ook al in januari. In beide gevallen speelde het weer de vluchtoperaties parten.