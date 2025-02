Eurofighters escorteren American Airlines-vlucht

Een Boeing 787 van American Airlines week zondag uit naar Rome. Tot aan de landing werd het toestel begeleid door twee Italiaanse Eurofighters.

Vlucht AA292 was onderweg van New York naar New Delhi toen het boven de Kaspische zee omkeerde richting Italië. Reden voor de omleiding was een bommelding. De passagiers kregen enkel te horen dat het ging om een veiligheidsprobleem. Een van de inzittenden beschreef de situatie in de cabine als kalm, maar werd nerveuzer toen de gezagvoerder aankondigde dat straaljagers het toestel zouden gaan begeleiden. Vanaf het betreden van het Italiaanse luchtruim tot aan de landing vlogen twee Eurofighters bij de Dreamliner.

Na aankomst werden alle passagiers naar de terminal gebracht en werden zij en hun bagage, evenals het vliegtuig, uitvoerig doorzocht. De bommelding bleek later vals te zijn. Volgens de luchtvaartmaatschappij moest de Boeing een nacht in Rome doorbrengen om de bemanning te laten rusten. Maandag zou de machine doorvliegen baar Delhi. De vlucht lijkt echter nog langer vertraagd aangezien het vertrek nu gepland staat voor dinsdag om 12 uur.

Escorte

Straaljagers worden vaker ingezet om zowel militaire als commerciële vliegtuigen te escorteren. In het geval van commerciële vluchten kan het gaan om een bommelding, kaping of een contactbreuk met de luchtverkeersleiding. Vorig jaar werden twee Duitse Eurofighters opgeroepen om een A320 van SAS te begeleiden na een contactbreuk. Militaire toestellen worden soms om andere redenen geëscorteerd. Zo worden er regelmatig Russische bommenwerpers, verkenningsvliegtuigen en/of straaljagers onderschept wanneer deze zich niet identificeren of zonder toestemming het luchtruim naderen.