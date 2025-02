Frontier noemt aviobruggen ‘kus des doods’

Barry Biffle, CEO van Frontier Airlines, stelde voor om aviobruggen van Amerikaanse luchthavens te verwijderen. De ingreep zou moeten zorgen voor een sneller afhandelingsproces.

‘Een aviobrug… het is gewoon de kus des doods als je een vliegtuig heel, heel snel probeert af te handelen. Als je zowel voor- als achteraan het vliegtuig kan boarden, verdubbel je letterlijk de snelheid waarmee mensen in en uit de vliegtuigen stappen. Dit is dus een enorme mogelijkheid on kosten te besparen’, aldus de CEO. Hij verwees daarbij ook naar Europese low-cost maatschappijen zoals Ryanair en Wizzair. Zij maken vrijwel nooit gebruik van loopbruggen tijdens de afhandeling.

Frontier maakt al veel minder gebruik van jetbridges. Onlangs opende de maatschappij een nieuwe terminal zonder aviobruggen in Denver met plaats voor veertien toestellen. ‘We hebben dit eerder op andere luchthavens gedaan, maar nu beginnen we het op schaal te doen. Dus een van de dingen die we de komende jaren gaan doen, is dat we gaan proberen de grondafhandeling zoveel mogelijk te optimaliseren’, voegt Biffle toe. In de Verenigde Staten is het gebruik van mobiele trappen veel minder populair dan in Europa. Zelfs vliegtuigen met een ingebouwde trap, zoals de Dash 8 of toestellen van de CRJ-serie, worden in de VS soms met een aviobrug afgehandeld.

Ryanair

Ryanair gebruikt op elke luchthaven eigen trappen voor het boarden. De Boeing 737’s van de luchtvaartmaatschappij beschikken namelijk over ingebouwde trappen bij de linkervoordeur die uit kunnen schuiven. Het is een functie die door Boeing wordt aangeboden als extra upgrade. Sommige airlines beschikken namelijk niet over de trap om kosten te besparen op het gewicht van het vliegtuig. Ryanair is immers zo nooit afhankelijk van trappen op de luchthaven. Ook enkele Airbus toestellen zijn voorzien van een uitschuiftrap.