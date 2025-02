Marechaussee neemt eigen vliegtuig in ontvangst

De Koninklijke Marechaussee beschikt de komende jaren over twee eigen vliegtuigen. Heet eerste toestel is inmiddels in Nederland gearriveerd.

Vorige week arriveerde de eerste Diamond DA-62 MPP op vliegbasis Gilze-Rijen vanaf Mönchengladbach Airport, Duitsland. Het toestel, registratie D-IAMT, is geleased van QinetiQ voor een periode van drie jaar. De tweede machine, registratie D-IBMT, wordt binnenkort geleverd. De MPP-versie van de DA-62 is een paramilitaire uitvoering en is volledig uitgerust voor inlichtingen-, bewakings- en verkenningstaken. De KMar zal de vliegtuigen hoofdzakelijk gebruiken voor bewakingstaken. De Diamonds worden gevlogen door oud-luchtmachtpiloten en zullen opereren vanaf militaire vliegvelden in Nederland, met Gilze-Rijen als basis.

De Marechaussee meldde dat het om een experiment gaat. ‘Dit vliegtuig kan real-time data leveren aan ons Operatiecentrum voor operationele aansturing, of ter ondersteuning van een opsporingsonderzoek’, vulde de organisatie aan. Op 25 januari werd in een ontheffing in de Staatscourant voor het eerst vermeld dat de KMar een DA-62 in ontvangst zou nemen. Per kalenderjaar mag de Marechaussee maximaal zeshonderd vliegbewegingen maken op vliegbasis Gilze-Rijen.

Kustwacht

Voorheen werden voor dergelijke taken ook vliegtuigen van de Kustwacht ingezet. In 2019 werd bijvoorbeeld een Dornier 228 van de Kustwacht ingezet op verzoek van het Europese agentschap Frontex in Griekenland. Het toestel nam daar deel aan Operatie Poseidon 2019. Op basis van instructies van de Griekse autoriteiten werden surveillancevluchten uitgevoerd boven de Middellandse Zee. Het doel van de operatie was onder andere het in kaart brengen van ‘illegale migratiestromen, de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit en het verbeteren van de Europese samenwerking op het gebied van kustwachttaken’, aldus de KMar.