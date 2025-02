Vlucht naar Sint Maarten eindigt in Canada

Een Airbus A330 van Air France was onderweg van Parijs Charles de Gaulle naar Sint Maarten maar moest elders een ongeplande landing maken.

Vlucht AF446 maakte na bijna zes uur vliegen, boven de Atlantische Oceaan, een bocht naar rechts en zette koers richting het noorden. De A330-200, registratie F-GZCM, landde vervolgens drie uur later in het Canadese Gander. In het laatste halfuur voor de landing deed de crew een 7700-noodmelding. Air France stelde in een verklaring dat het ging om een voorzorgslanding. ‘Vanwege een vermoedelijk brandstoflek besloot de bemanning van de AF446-vlucht van Parijs (CDG) naar Sint Maarten om te leiden naar Gander, Canada’, aldus de airline.

Een dag later stuurde de luchtvaartmaatschappij een vervangende A330, registratie F-GZCG, naar Gander om de gestrande passagiers op te halen en naar het Caraïbische eiland te brengen. Het pechtoestel werd zondag weer overgevlogen naar Parijs.

Air Greenland

Vrijdag landde een andere A330 ook niet op haar bestemming. De A330-800 van de maatschappij, registratie OY-GKN, was onderweg van Kopenhagen naar Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Boven het eiland, in de buurt van de bestemming, maakte het toestel zonder te zijn geland rechtsomkeert naar Denemarken. De vlucht naar niets duurde uiteindelijk negen uur. De baanconditie op de luchthaven van Nuuk was namelijk te glad waardoor de Airbus niet kon landen.