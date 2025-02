Zo komt Rusland toch aan vliegtuigonderdelen

Investigate Europe, een team van onderzoeksjournalisten, heeft als onderdeel van een Europees onderzoek gekeken naar de leveringen van westerse onderdelen aan Rusland.

Eerder bleek al dat het importeren van onderdelen uit andere landen een bloeiende handel is. Investigate Europe keek specifiek naar de handelsstromen tussen Rusland en India. Tussen januari 2023 en september 2024 werden onderdelen via India naar Rusland vervoerd met een geschatte totaalwaarde van meer dan 50 miljoen dollar. De cijfers zijn gebaseerd op een evaluatie van douanegegevens. het zou gaan om ruim zevenhonderd ladingen. De componenten varieerden van bouten tot cockpitsystemen en motoronderdelen. Ruim veertig procent van de onderdelen kwam uit de Verenigde Staten. Een derde was afkomstig uit Europese landen.

Volgens het onderzoek zijn er verschillende bedrijven speciaal opgezet voor de handel in vliegtuigonderdelen met Rusland. In 2023 koos bijvoorbeeld een kledingzaak voor een carrièreswitch. Het bedrijf doopte zichzelf om tot Allestro Aero Solutions en begon te handelen in luchtvaartcomponenten. Een ander bedrijf werd eind 2021 opgericht en leverde sinds januari 2023 uitsluitend onderdelen aan Rusland met een totaal waarde van zeven miljoen dollar. De grootste klanten zijn de Aeroflot Group en Utair.

Verschillende Russische bedrijven zijn inmiddels ook gestart met het namaken van westerse onderdelen. Nabij de luchthaven van Moskou Domededovo is een onderhoudsbedrijf, genaamd Protektor Group, bezig met de bouw van een nieuwe fabriek. Hier wil de Protektor Group Airbus A320 en Boeing 737-reserveonderdelen gaan produceren. De fabriek moet in 2026 klaar zijn en is goed voor ruim achthonderd banen.

S7 Technics

In 2022 meldde Up in the Sky dat het bedrijf S7 Technics toestemming kreeg onderdelen te mogen kopiëren en verstrekken aan Russische maatschappijen. Het ging daarbij in eerste instantie om cabineonderdelen zoals passagiersstoelen of keukenmateriaal. S7 Technics kreeg ook het recht aanpassingen aan bestaande onderdelen aan te brengen en reparatieprogramma’s te ontwikkelen. Inmiddels zou de onderneming behalve cabineonderdelen ook andere componenten produceren.