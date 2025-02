Brussels Airlines vraagt Air Europa om hulp

Brussels Airlines heeft problemen met haar Airbus A330-vloot. Air Europa schiet de airline de komende maanden te hulp.

De Belgische luchtvaartmaatschappij liet aan Simple Flying weten momenteel te kampen met veel geplande en ongeplande onderhoudsbeurten aan haar A330’s. Normaal heeft de airline structureel minimaal één toestel als reserve beschikbaar om dergelijke gaten te kunnen vullen, maar dat blijkt nu onvoldoende. ‘Het aantal [inactieve, red.] vliegtuigen is moeilijk te zeggen, want de komende weken waren we al van plan onderhoud uit te voeren aan een meerdere van onze toestellen. Sommige die nu vliegen, zullen dus volgende week aan de grond staan en vice versa’, aldus Brussels Airlines.

De maatschappij heeft het Spaanse Air Europa gevraagd om op een enkele route in te vallen. De bedrijven sloten een overeenkomst voor een periode van ongeveer drie maanden. De Spaanse airline zal tot medio mei een Boeing 787-9, registratie EC-MTI, inzetten om de route tussen Brussel en New York JFK te onderhouden. Passagiers krijgen aan boord van het Air Europa-toestel producten van Brussels Airlines aangeboden. Verder zal er naast Spaans ook Belgisch personeel aan boord van het toestel zijn. Afgelopen zaterdag voerde de Dreamliner de eerste vlucht uit voor Brussels Airlines.

Uitbreiding

Brussels Airlines kondigde vorig jaar aan haar A330-vloot in 2025 uit te willen breiden met drie extra toestellen. De maatschappij wil haar langeafstandsnetwerk, dat momenteel achttien bestemmingen bedient, versterken. De komende jaren zullen vluchtfrequenties worden verhoogd, directe verbindingen worden verbeterd en nieuwe bestemmingen, met name in West-Afrika, worden toegevoegd. Met de extra vliegtuigen kan de aanwezigheid van de airline in de regio naar verwachting met dertig procent toenemen.